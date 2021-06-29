Delta疫情來勢洶洶 安平警友捐贈消毒霧化機挺員警

面臨新冠肺炎Delta變異病毒來勢洶洶 ，台南市警察之友會安平辦事處主任蔡基隆，購置4台大型的消毒霧化機，今天捐贈給台南市警四分局，員警從外面返回駐地時，可在霧化機的消毒煙霧前停留，加強消毒滅菌，以免病毒經由衣服帶回駐地，警友的貼心讓員警出入更加安心。

台南市警四分局員警回到駐地，在霧化機噴出消毒煙霧前停留，加強消毒滅菌。圖／台南市警四分局提供

全國三級疫情警戒再延長至7月12日，加上Delta變異病毒人侵，顯示國內疫情還不能鬆懈，員警為第一線防疫人員，還需協助衛生局疫調等工作，基層置身第一線染疫風險增加。

這段時間為因應疫情嚴竣，警察機關做了很多改變，包括異地辦公、居家辦公、勤務分流，增加各式裝備及消毒程序，近期員警也陸續接種疫苗，許多關心安平員警的民眾，陸續捎來防疫或關懷物資。