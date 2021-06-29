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評／鐵路殺警案定讞，一位精神科醫師的省思

Delta疫情來勢洶洶 安平警友捐贈消毒霧化機挺員警

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

面臨新冠肺炎Delta變異病毒來勢洶洶 ，台南市警察之友會安平辦事處主任蔡基隆，購置4台大型的消毒霧化機，今天捐贈給台南市警四分局，員警從外面返回駐地時，可在霧化機的消毒煙霧前停留，加強消毒滅菌，以免病毒經由衣服帶回駐地，警友的貼心讓員警出入更加安心。

台南市警四分局員警回到駐地，在霧化機噴出消毒煙霧前停留，加強消毒滅菌。圖／台南市警四分局提供
台南市警四分局員警回到駐地，在霧化機噴出消毒煙霧前停留，加強消毒滅菌。圖／台南市警四分局提供

全國三級疫情警戒再延長至7月12日，加上Delta變異病毒人侵，顯示國內疫情還不能鬆懈，員警為第一線防疫人員，還需協助衛生局疫調等工作，基層置身第一線染疫風險增加。

這段時間為因應疫情嚴竣，警察機關做了很多改變，包括異地辦公、居家辦公、勤務分流，增加各式裝備及消毒程序，近期員警也陸續接種疫苗，許多關心安平員警的民眾，陸續捎來防疫或關懷物資。

台南市警四分局長甘炎民說，包含社團法人台灣水麗人文關懷協會理事長羅香蘭帶來一批健康活力瓶水及6台大型電風扇，杯子社-文平店送來的夏日涼飲，昊通科技公司董事長劉憲陽送來的咖啡及水果茶，各界對於警察的關懷和心意，都讓安平員警足甘心。

台南市警察之友會安平辦事處，捐贈給市警四分局大型消毒霧化機，員警從外面返回駐地時，可在霧化機的消毒煙霧前停留，加強消毒滅菌。圖／台南市警四分局提供
台南市警察之友會安平辦事處，捐贈給市警四分局大型消毒霧化機，員警從外面返回駐地時，可在霧化機的消毒煙霧前停留，加強消毒滅菌。圖／台南市警四分局提供

警察 新冠肺炎

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