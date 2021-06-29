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評／鐵路殺警案定讞，一位精神科醫師的省思

聽人謊稱偵查隊長要求監管帳戶 婦報警救回養老金

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市楠梓區曾姓婦人接獲自稱偵查隊王隊長電話，王隊長稱，曾婦欠電話費2萬元又說她涉及刑案，要將名下所有金融帳戶由警局轉交地檢署監管，否則將被通緝，王婦掛斷電話後非常擔心，但想想不對，撥打110請員警到場了解，經警方分析，發現這是詐騙集團慣用手法，保住自己老本。

高雄市楠梓區75歲曾姓婦人接獲自稱「偵查隊王隊長」詐騙電話，報警請員警到場協助。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區75歲曾姓婦人接獲自稱「偵查隊王隊長」詐騙電話，報警請員警到場協助。記者陳玫伶／翻攝

曾姓婦人（75歲）昨天下午2時許突然接獲電話，對方自稱「偵查隊王隊長」，但沒有說自己的服務單位及聯絡電話，只表示曾婦欠電話費，恐遭通緝，事後會將三聯單寄給她，因涉及偵查不公開，千萬不可告訴他人等，曾婦聽完相信對方說詞，但事後覺得有異，報警請警方到場協助。

楠梓警分局員警聽完確認是詐騙集團的常用手法，警方向曾婦表示，公務機關不可能要求監管民眾的帳戶或財產，加上這位自稱偵查隊王隊長沒有留下任何聯絡方式，三聯單（現為報案證明單）也要親自到警察單位做筆錄提出告訴後才會現場給予，不可能用寄的，提醒曾婦千萬不可將存款交給對方。

楠梓分局提醒，據統計，詐騙集團假冒公務機關名義詐騙中，50歲以上受騙者高達81.9%，顯見高齡者是這類詐騙的高風險族群，民眾應多關心家中長輩，並提醒檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，若來電顯示號碼開頭出現（+），應提高警覺，有任何疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線詢問。

高雄市楠梓區75歲曾姓婦人接獲自稱「偵查隊王隊長」詐騙電話，報警請員警到場協助。記者陳玫伶／翻攝
高雄市楠梓區75歲曾姓婦人接獲自稱「偵查隊王隊長」詐騙電話，報警請員警到場協助。記者陳玫伶／翻攝

詐騙集團

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