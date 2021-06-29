聽人謊稱偵查隊長要求監管帳戶 婦報警救回養老金
高雄市楠梓區曾姓婦人接獲自稱偵查隊王隊長電話，王隊長稱，曾婦欠電話費2萬元又說她涉及刑案，要將名下所有金融帳戶由警局轉交地檢署監管，否則將被通緝，王婦掛斷電話後非常擔心，但想想不對，撥打110請員警到場了解，經警方分析，發現這是詐騙集團慣用手法，保住自己老本。
曾姓婦人（75歲）昨天下午2時許突然接獲電話，對方自稱「偵查隊王隊長」，但沒有說自己的服務單位及聯絡電話，只表示曾婦欠電話費，恐遭通緝，事後會將三聯單寄給她，因涉及偵查不公開，千萬不可告訴他人等，曾婦聽完相信對方說詞，但事後覺得有異，報警請警方到場協助。
楠梓警分局員警聽完確認是詐騙集團的常用手法，警方向曾婦表示，公務機關不可能要求監管民眾的帳戶或財產，加上這位自稱偵查隊王隊長沒有留下任何聯絡方式，三聯單（現為報案證明單）也要親自到警察單位做筆錄提出告訴後才會現場給予，不可能用寄的，提醒曾婦千萬不可將存款交給對方。
楠梓分局提醒，據統計，詐騙集團假冒公務機關名義詐騙中，50歲以上受騙者高達81.9%，顯見高齡者是這類詐騙的高風險族群，民眾應多關心家中長輩，並提醒檢察官、警察及法院不會要求匯款、轉帳、監管帳戶，若來電顯示號碼開頭出現（+），應提高警覺，有任何疑問也可撥打165反詐騙諮詢專線詢問。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言