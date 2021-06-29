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妻子疫情失業被騙以為中5百萬 警阻丈夫匯款75萬元

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

全台三級防疫，衝擊各行各業，嘉義縣柳姓婦人因疫情失業，在家上網求職，誤入詐騙網頁，以為中獎5百萬元，開心要領獎金，詐騙集團指引她先匯款75萬元稅金及手續費才能領獎，柳女要丈夫曾姓男子昨天到太保市京城銀行，轉帳75萬元到香港摩根大通銀行，行員機警通報到場巡邏的水上警分局警員，及時阻擋曾男匯款，保住75萬元積蓄

水上警分局南新派出所警員蔡宗憲、蔡明翰，昨天中午在太保市北港路京城銀行金融機構巡邏簽到，銀行襄理葉素滿及行員魏琇瑜告知，有名男子神情怪怪，欲臨櫃轉帳75萬元到香港摩根大通銀行，員警懷疑遭遭詐騙，前往關懷詢問。

曾男說，妻子柳女因疫情失業，在家上網瀏覽各公司、人力網站求才訊息時，突有一頁式廣告網站跳出抽獎訊息，妻子點入抽獎，抽中5百萬元，驚喜萬分，按網頁電話回電要領獎金，接話女子有北京腔音，自稱律師代表香港摩根大通銀行，按香港法律需先轉帳繳納15%稅金及手續費共75萬元，匯款完成後再將剩餘42萬轉入帳戶。

柳女未查證，不疑有他，催促丈夫拿存摺及證件，到京城銀行辦理轉帳，經警員與行員規勸溝通，告知反詐騙資訊，曾男打電話轉知妻子一頁式廣告詐騙資訊，保住積蓄，感謝行員及警方機警用心。

柳姓婦人誤入詐騙網頁以為中獎5百萬元，詐騙集團指引她先匯款75萬元稅金及手續費才能領獎，柳女要丈夫到太保市京城銀行轉帳，行員機警通報到場巡邏水上警分局警員，及時阻擋曾男匯款。記者魯永明／翻攝
柳姓婦人誤入詐騙網頁以為中獎5百萬元，詐騙集團指引她先匯款75萬元稅金及手續費才能領獎，柳女要丈夫到太保市京城銀行轉帳，行員機警通報到場巡邏水上警分局警員，及時阻擋曾男匯款。記者魯永明／翻攝

詐騙集團

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