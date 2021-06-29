妻子疫情失業被騙以為中5百萬 警阻丈夫匯款75萬元

全台三級防疫，衝擊各行各業，嘉義縣柳姓婦人因疫情失業，在家上網求職，誤入詐騙網頁，以為中獎5百萬元，開心要領獎金，詐騙集團指引她先匯款75萬元稅金及手續費才能領獎，柳女要丈夫曾姓男子昨天到太保市京城銀行，轉帳75萬元到香港摩根大通銀行，行員機警通報到場巡邏的水上警分局警員，及時阻擋曾男匯款，保住75萬元積蓄

水上警分局南新派出所警員蔡宗憲、蔡明翰，昨天中午在太保市北港路京城銀行金融機構巡邏簽到，銀行襄理葉素滿及行員魏琇瑜告知，有名男子神情怪怪，欲臨櫃轉帳75萬元到香港摩根大通銀行，員警懷疑遭遭詐騙，前往關懷詢問。

曾男說，妻子柳女因疫情失業，在家上網瀏覽各公司、人力網站求才訊息時，突有一頁式廣告網站跳出抽獎訊息，妻子點入抽獎，抽中5百萬元，驚喜萬分，按網頁電話回電要領獎金，接話女子有北京腔音，自稱律師代表香港摩根大通銀行，按香港法律需先轉帳繳納15%稅金及手續費共75萬元，匯款完成後再將剩餘42萬轉入帳戶。