聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄兒天天問安聯絡不上報警 雲林獨老倒地2天幸運獲救
「麻煩趕快去救我老爸！」雲林縣虎尾分局日前接獲一通高雄市民的報案電話，一名男子著急說，他獨居在土庫的父親，已兩天了一直聯絡不上，擔心父親發生意外，他在高雄工作無法馬上趕返雲林，請警方協助。老翁幸運獲救，經幾天休養，今天已漸恢復體力，由兒子感謝警方救父。
警方說，土庫分駐所警員陳彥佑本月24日獲報，馬上依所報地址趕往現場，卻發現該住家大門深鎖，不斷敲打鐵門，並撥打電話都無人回應，鄰居說，已經兩天都未看到張姓老翁出門，若在家中有人，敲門都會應門才對。
陳彥佑直覺不對勁，即再與老翁住高雄的兒子緊急聯繫，並獲同意破門救人，警方隨即聯絡消防隊破門進入查看，走進房間發現老翁倒臥在地板上，無法動彈，幸好仍有意識反應，以微弱的輕聲向前來救援的人說，「我身體不舒服，倒在這裡兩天了，無力站起來，也沒吃東西」。
消防隊救護車趕緊載送若瑟醫院治療，經兩、三天治療，老翁今天已恢復體力，家屬感謝萬分。虎尾分局長黃維章說，老人家體力甚弱，全身乏力，無法應門也沒辦法接電話，躺倒地上兩天，幸運能獲救，他呼籲家中若有高齡老人，應保持警覺、掌握動向，如有突發事故，可盡速報警求助，
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言