高雄兒天天問安聯絡不上報警 雲林獨老倒地2天幸運獲救

「麻煩趕快去救我老爸！」雲林縣虎尾分局日前接獲一通高雄市民的報案電話，一名男子著急說，他獨居在土庫的父親，已兩天了一直聯絡不上，擔心父親發生意外，他在高雄工作無法馬上趕返雲林，請警方協助。老翁幸運獲救，經幾天休養，今天已漸恢復體力，由兒子感謝警方救父。

警方說，土庫分駐所警員陳彥佑本月24日獲報，馬上依所報地址趕往現場，卻發現該住家大門深鎖，不斷敲打鐵門，並撥打電話都無人回應，鄰居說，已經兩天都未看到張姓老翁出門，若在家中有人，敲門都會應門才對。

陳彥佑直覺不對勁，即再與老翁住高雄的兒子緊急聯繫，並獲同意破門救人，警方隨即聯絡消防隊破門進入查看，走進房間發現老翁倒臥在地板上，無法動彈，幸好仍有意識反應，以微弱的輕聲向前來救援的人說，「我身體不舒服，倒在這裡兩天了，無力站起來，也沒吃東西」。