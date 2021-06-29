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影／債務糾紛押人拘禁民宅 基警出擊逮4嫌送辦
黃姓男子代劉男處理感情糾紛，事後疑怪劉給的謝款太少，夥同朋友涉嫌將劉帶到基隆1處民宅拘禁。警方接獲報案查出地點後，救出劉男，並將黃男等4人帶回偵詢後，今天依妨害自由、恐嚇罪嫌將全案移送基隆地檢署偵辦。
基隆市警二分局深澳坑派出所昨天近午接獲報案，有人被拘禁信義區福民街民宅。分局偵查隊及深澳坑派出所員警前往處置，在屋內發現劉男和黃男等4嫌。
據了解，劉男與黃男有債務糾紛，黃在昨天凌晨3點多開車搭載3人同行，在新北市八里區龍米路將劉強押上車，載到福民街民宅內拘禁。警方接獲報案後，查出劉所在位置，將他救出，並將黃嫌等人帶回偵詢。
警方呼籲民眾處理債務糾紛，應循法律途徑，提出刑、民事訴訟，不可以暴力方式索討債務。警方對於任何違法暴力案件，必定嚴正執法，快速偵破，讓市民有更安全的居住環境。
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