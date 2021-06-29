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高速公路驚險自撞車子騰空翻覆 幸運母子只受輕傷

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

國道1號中山高速公路雲林虎尾段，昨天一部自小客車因變換車道不當，失控撞及內車道護欄，整輛車騰空翻轉數圈後落地，撞擊猛烈，卻很幸運未波及其他車，且車內的兩人僅受輕傷，有驚無險，自撞影片被PO網，網友得知該車只受輕傷也直呼「太幸運了！」。

國道1號南向237.7公里處，即位於雲林縣虎尾段，昨天近午時，一部小自客車原本行駛外側車道，因要變換至中線車道，疑因為了閃避另一輛小貨車，想轉回原有的車道，卻忽然失控，撞上內側道的護欄，致整輛車騰空翻覆，十分驚險。

這輛自撞翻車的車，是21歲的蔡姓男子載54歲的母親，經警方趕到將車內兩人送醫，所幸只受輕傷，同時在事故發生時，雖有多輛車子靠近，卻也沒追撞，相當幸運。

該車變換車道不當自撞的過程全被行車紀錄器拍下，有人PO網，網友得知撞成這樣還只受輕傷且沒有波及其他車，直呼「超幸運！」

高速公路第四大隊斗南分隊為事故男子酒測值零，並呼籲高速行駛，保持安全距離很重要。

蔡姓男子在高速公路自撞，騰空翻覆，他和車內母親幸運只受輕傷。記者蔡維斌／翻攝
蔡姓男子在高速公路自撞，騰空翻覆，他和車內母親幸運只受輕傷。記者蔡維斌／翻攝
蔡姓男子在高速公路自撞，騰空翻覆，他和車內母親幸運只受輕傷。記者蔡維斌／翻攝
蔡姓男子在高速公路自撞，騰空翻覆，他和車內母親幸運只受輕傷。記者蔡維斌／翻攝

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