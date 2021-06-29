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白牌車成屏東Delta傳播跳板 屏東監理站要查違法載客

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

屏東縣枋山鄉爆發Delta病毒群聚感染，已有12人確診，在地63歲自營計程車司機因兩度搭載確診者染疫，再傳播給家人、友人共6人，網友直指「違法白牌車形成防疫大漏洞，主管機關是否睡著了？」屏東監理站說，白牌車的舉發須取得證據，需等到司機出院，且確定完全康復不具傳染風險，才會進行後續行政訪查製作筆錄完整取證，作為舉發依據。

案14298的屏東縣枋山鄉白牌車司機，是此次屏東秘魯祖孫群聚事件的指標性個案，6月18日因有症狀到診所看診，6月22日再次就醫採檢，當日確診，即送往醫院負壓隔離病房收治，23日公布案號；指揮中心經過病毒定序結果，26日確認包括白牌車司機及秘魯祖孫（案13332、13333）在內，12名染疫者中有8人感染Delta變異株，成為台灣首起Delta變異株本土社區感染。

屏東監理站說，因目前無法接觸到確診白牌車司機及乘客，雖然新聞報導是名白牌車司機有載客行為，但白牌車的舉發必須取得證據，需等到司機出院，且確定完全康復不具有傳染風險，才會進行後續行政訪查製作筆錄完整取證，作為舉發依據，日後也會從屏東縣府那邊取得司機個資再去查訪。

屏東監理站長洪美芳表示，「白牌車」就是自用車，不得載客營運，如果以自用車違法載客收費，將依公路法第77條規定，不僅處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，非法營業的車輛牌照及司機汽車駕照必須吊扣4個月至1年甚至吊銷，提醒駕駛不要以身試法，否則因小失大、得不償失。

屏東監理站不定期會同警方稽查以自用車違法載客收費，違者依公路法第77條規定，不僅處10萬元以上2500萬元以下罰鍰。記者潘欣中／翻攝
屏東監理站不定期會同警方稽查以自用車違法載客收費，違者依公路法第77條規定，不僅處10萬元以上2500萬元以下罰鍰。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 監理站 Delta變異株 秘魯 計程車

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