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量販業者當抗疫「好厝邊」 5天送30個鯖魚便當送警吃

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

新冠肺炎疫情三級警戒延長到7月12日，台中市警局持續配合市府局處執行防疫工作，家樂福文教基金會為了支持警察抗疫，為警打氣，特從昨天開始，一連5天，每天中午都會送30個鯖魚便當給台中市第三警分局，希望讓警察在執行防疫工作，有更多的好體力，第三警分局長張則誠也感謝熱心業者支持，也提醒民眾三級警戒期間，配合政府規定，做好防疫工作，合力度過疫情。

家樂福文教基金會從28日起一連5天，每天中午都送30個鯖魚便當到第三警分局，為警員防疫工作加油、打氣。圖／第三警分局提供
家樂福文教基金會從28日起一連5天，每天中午都送30個鯖魚便當到第三警分局，為警員防疫工作加油、打氣。圖／第三警分局提供

財團法人家樂福文教基金會表示，受防疫第三級警戒影響，民眾如非必要都盡可能地待在家中避免外出，而有關日常生活所需及防疫相關物資，許多人就選擇在量販店內一次購足，也讓量販店在疫情期間，每天要處理叫貨、補貨、結帳、客戶服務、人流管制等工作，滿足市民生活所需，雖然工作量多，但仍盡力滿足需求。

家樂福文教基金會指出，除了提供消費者所需之外，家樂福想成為讓愛傳送出去的源頭，為社會回饋貢獻一己之力，因此啟動「好厝邊社區發展計劃」，替這段時間一直忙於防疫工作的好鄰居加油、打氣，因此從6月28日起至7月2日止一連5天，每日中午準備30個鯖魚便當，送給第三警分局的員警補足元氣及體力。

分局長張則誠表示，感謝各界熱心捐贈物資支援前線，第一線員警將克盡職責，堅守崗位守護民眾共渡難關。同時也呼籲民眾，防疫期間請共體時艱減少外出，若確有外出需求，應全程配戴口罩，並遵守避免群聚、維持社交距離等相關規定，全民一心共同挺過疫情。

家樂福文教基金會從28日起一連5天，每天中午都送30個鯖魚便當到第三警分局，為警員防疫工作加油、打氣。圖／第三警分局提供
家樂福文教基金會從28日起一連5天，每天中午都送30個鯖魚便當到第三警分局，為警員防疫工作加油、打氣。圖／第三警分局提供

疫情 家樂福 警察

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