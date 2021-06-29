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消防之友會頒發獎勵金力挺 台南善化消防分隊雙喜臨門

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南巿善化消防分隊小隊長王建忠與隊員黃國瑋去年底遇到無呼吸心跳OHCA患者、拚命搶救讓病患到達醫院時恢復生命跡象，最後順利出院現在恢復健康、除定期追蹤服藥與常人無異，台南市消防之友會第四辦事處長王信豐與第四大隊長陳博文昨天到分隊頒獎勵金，肯定他們的優異表現。

王建忠是高級救護技術員，去年12月與黃國瑋接獲無生命徵象OHCA患者，送醫途中CPR、AED電擊、給藥及靜脈輸液急救，協助成功搶救人命。

而日前警大二技消防系招生放榜，善化分隊王靖閔、何永志相約一同報考，不僅脫穎而出，更是全台僅10位錄取名額中、台南唯二的金榜；當同事又要當同學，2人直呼是難得的緣分。33歲何永志服務年資13年，今年與25歲、服務5年的王靖閔在忙碌之餘相約讀書討論、彼此互相鼓勵，王靖閔更是首次報考就錄取。

陳博文表示，消防人員以救災救護專業守護轄區民眾生命安全，以及分隊同仁積極進取的態度，都非常值得獎勵，因此特別與消友會一同致贈獎勵金，也呼籲疫情期間，民眾除了應珍惜救護資源勿濫用外，也希望就醫時能確實提供正確相關症狀及足跡資訊，讓消防人員能準備適當防疫裝備出勤。

王信豐表示，辦事處秉持擔任消防人員強力後盾為己任，同仁的優秀表現一定從優獎勵，希望帶動向上提升的風氣，如果消防人員有任何需求，也會義不容辭鼎力幫助，讓消防人員能無後顧之憂守護民眾生命財產安全。

王信豐（左起）、王建忠、陳博文合影。圖／善化消防分隊提供
王信豐（左起）、王建忠、陳博文合影。圖／善化消防分隊提供
王建豐（左起）、王靖閔、陳博文。圖／善化消防分隊提供
王建豐（左起）、王靖閔、陳博文。圖／善化消防分隊提供
王建豐（左起）、何永志、陳博文。圖／善化消防分隊提供
王建豐（左起）、何永志、陳博文。圖／善化消防分隊提供
王信豐（左起）、黃國瑋、陳博文合影。圖／善化消防分隊提供
王信豐（左起）、黃國瑋、陳博文合影。圖／善化消防分隊提供

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