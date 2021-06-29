綠島43歲男嚷頭痛腦中風 空勤隊暗夜出動後送台東急救

空中勤務總隊台東豐年機場駐地勤務第三大隊第三隊昨晚出勤，到綠島後送非創傷性腦出血的鄭姓男子（43歲）到本島，轉由救護車接駁到醫院急救。疫情期間，飛行和醫護人員接觸病患時也依然全副武裝防疫，避免互相傳染。

據了解，鄭姓男子因疫情期間無法工作，已經喝了很久的悶酒，昨晚在家中忽然倒下，嚷著頭痛嚇壞家人，到衛生所時還是渾身酒味。

經綠島衛生所診斷評估後，認定無法在地處置，以他僅43歲年齡來看，中風程度算是危險，延誤恐有生命危險，醫護評估後認定需求後送，因此申請空中醫療後送返台就醫。

台東空勤隊接獲總隊通報後，派遣編號NA-704機型UH-60M直升機執行任務，駕駛施建誠、副駕駛吳新華、機工長張建達和醫護組員護理師王怡婷、吳婉瑄約快速就位，約1小時後，搭載傷患及家屬各1人上機後折返，送醫院後續治療。