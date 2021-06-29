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接種輝瑞、莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

廚師染毒疫情又沒工作 淪為詐騙車手被新莊警活逮

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

31歲陳男缺錢花用，上網應徵當車手，昨天下午到新北市新莊區一間超商準備與一名被騙的老婦面交新台幣70萬元，拿錢後被埋伏警方逮捕，依詐欺罪嫌移送。

陳男供稱，他因疫情影響導致沒有收入，又缺錢買毒才會上網應徵車手。記者柯毓庭／翻攝
陳男供稱，他因疫情影響導致沒有收入，又缺錢買毒才會上網應徵車手。記者柯毓庭／翻攝

警方28日接獲一名老婦來電，說她三天前開始陸續接到奇怪的來電，先是有自稱板橋戶政所的員工通知戶籍謄本被冒用，再來是自稱警察的人要求老婦提供金融資料，最後一通電話自稱「金融犯罪科長」，表示因老婦名下多出許多戶頭，涉及詐騙案，要老婦提領新台幣70萬元交付免除坐牢。

老婦信以為真，提領70萬元後自銀行返家才警覺怪異，致電新莊派出所查詢，驚覺自己差點受騙。警方請老婦配合，持假鈔至指定交易地點交付後，由所長周義哲假扮民眾在旁埋伏，見車手陳男拿了假鈔準備離開時，上前大喊「警察不要動！」嚇得陳男拔腿狂奔。

雙方追逐百尺後，陳男腿軟跌倒，終於被周義哲壓制上銬，順利帶回派出所。陳男供稱，他原本在當廚師，因染上毒癮，加上疫情影響導致沒收入，才會上網應徵詐騙車手，警詢後依詐欺罪嫌移送。

警方呼籲，民眾要多吸收警方推出的防詐懶人包，遵循「一聽」「二掛」「三查」的防詐三步驟，才能避免上當受騙，新北警方也將加強打詐，守護民眾血汗錢。

新莊所所長周義哲見車手陳男拿了假鈔準備離開，上前大喊「警察不要動」，陳男卻拔腿就跑。記者柯毓庭／翻攝
新莊所所長周義哲見車手陳男拿了假鈔準備離開，上前大喊「警察不要動」，陳男卻拔腿就跑。記者柯毓庭／翻攝
雙方追逐近百尺後，陳男腿軟跌倒，被周義哲壓制上銬，順利帶回派出所。記者柯毓庭／翻攝
雙方追逐近百尺後，陳男腿軟跌倒，被周義哲壓制上銬，順利帶回派出所。記者柯毓庭／翻攝

車手 警察 詐騙

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