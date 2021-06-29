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婦人記錯停車位置誤以為遭竊 南警20分鐘內迅速尋回

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市東區蔡姓婦人從住處騎車外出到路口賣場購物後徒步返家，第二天要出門找不到機車，誤以為機車遭竊，向警方求助。市警一分局府東派出所警員細心查證，研判被竊可能性不高，可能是記錯位置，果然在20分鐘內迅速尋回她的機車。

蔡姓婦人於前天上午11點多，急忙走進府東派出所，她表示機車失竊，手持機車行照焦急著陳述下班時將機車停放於住家門口，早上欲使用時卻未看到。經警方細心詢問了解，蔡姓婦人表示該機車鑰匙尚在家中，且該機車平時都是她自己在使用，家人應該不會騎乘外出，因此懷疑機車遭竊。

府東派出所長郭仲正獲知案情後，隨即派遣兩名去年年底方畢業的警專37期員警王建程、呂政家先前往住家附近搜尋。

王、呂二人立即依其所提供車輛相關特徵資料，運用科技辦案技巧尋找，經研判機車遭竊的可能性甚小，應是蔡婦記錯了車輛停放位子，員警隨後分別驅車前往婦人住家附近的街道巷弄四處搜尋，果然不到20分鐘，警員在一家賣場門口發現該輛機車，經通知婦人到場確認。

蔡婦人回神想起，騎車外出到住家路口賣場購物後即徒步返家。她婦見愛車好好的停在路旁後才終於鬆了一口氣的說著，因為自己粗心大意記錯了機車停車位置，感謝員警積極熱心幫忙找尋，才能夠在短時間內把愛車找回。

蔡姓婦人記錯機車位置，經台南市警一分局警員王建程（右）在20分鐘內迅速找回。圖／讀者提供
蔡姓婦人記錯機車位置，經台南市警一分局警員王建程（右）在20分鐘內迅速找回。圖／讀者提供

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