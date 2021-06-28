詐騙到一半電話被警接走 歹徒氣炸質問警員編號

台中市和平警分局員警昨晚及時阻止一名女子被騙，女子當時正和詐騙集團成員講電話，員警接過女子電話和對方對話，對方詐騙不成「見笑轉生氣」，在電話中反質問員警編號，讓員警好笑又好氣。

台中市和平警分局雙崎派出所警員林懋軒昨晚10點執勤時，發現39歲張姓女子在提款機前講電話且神色慌張，林主動上前關心了解，張女表示接獲郵局客服電話，稱她機車買賣未匯款成功，因疫情期間須立即前往金融機構辦理，否則將會重複扣款，並要求依照指示操作提款機。

員警一聽，直覺應為詐騙電話，從張女手中遞過來手機與「客服人員」對話，果然是詐騙電話，他向張女說明、釋疑，及時攔阻張女匯款2萬2900元。

張女說，昨晚先接獲類似大陸口音自稱機車公司人員電話，告知她有一筆機車貸款款項未扣款成功，並表示若不依建議，聽從中華郵政人員指示操作提款機，將會被重複扣款，隨即接獲中華郵政人員來電，指示張女依渠要求操作提款機，由於對方話術使張女信以為真，擔心遭重複扣款，正前往操作提款機時，幸好員警及時出現才不致受騙。