聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐騙到一半電話被警接走 歹徒氣炸質問警員編號
台中市和平警分局員警昨晚及時阻止一名女子被騙，女子當時正和詐騙集團成員講電話，員警接過女子電話和對方對話，對方詐騙不成「見笑轉生氣」，在電話中反質問員警編號，讓員警好笑又好氣。
台中市和平警分局雙崎派出所警員林懋軒昨晚10點執勤時，發現39歲張姓女子在提款機前講電話且神色慌張，林主動上前關心了解，張女表示接獲郵局客服電話，稱她機車買賣未匯款成功，因疫情期間須立即前往金融機構辦理，否則將會重複扣款，並要求依照指示操作提款機。
員警一聽，直覺應為詐騙電話，從張女手中遞過來手機與「客服人員」對話，果然是詐騙電話，他向張女說明、釋疑，及時攔阻張女匯款2萬2900元。
張女說，昨晚先接獲類似大陸口音自稱機車公司人員電話，告知她有一筆機車貸款款項未扣款成功，並表示若不依建議，聽從中華郵政人員指示操作提款機，將會被重複扣款，隨即接獲中華郵政人員來電，指示張女依渠要求操作提款機，由於對方話術使張女信以為真，擔心遭重複扣款，正前往操作提款機時，幸好員警及時出現才不致受騙。
雙崎派出所長林冠宇表示，員警與自稱中華郵政「客服人員」對話時，對方卻「見笑轉生氣」，用嚴厲口吻質問員警是哪個單位的？警員編號幾號？林冠宇表示，因近期疫情嚴峻，特種行業均暫停營業，恐影響黑幫利益，進而轉向詐騙等其他犯罪途徑謀利，員警已在和平地區各通訊軟體群組廣發相關訊息加強宣導，並張貼各種警示標語，提醒民眾切勿受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言