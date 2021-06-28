聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／都是同款機車惹的禍 阿伯市場採買釀烏龍竊案
台中市林姓老翁25日騎機車到北區東興市場採買，將機車停在一家豬肉攤前沒拔鑰匙，前腳剛走，另名婦人騎車抵達該豬肉攤，一樣沒拔鑰匙去採買；林翁返回時，誤認婦人機車是他的，一路騎回東區住處才發現騎錯了，趕緊將機車騎回市場，結束一場烏龍。林翁也頻頻以台語向婦人、警方致歉「歹勢（抱歉）」。
台中市第二警分局文正所在25日上午10時許，接獲林姓婦人報稱機車停在東興市場遭竊，員警立即調閱該輛機車的車行紀錄，發現林婦的機車仍在持續在移動中，且是從北區的東興市場移動到東區後，又折返回北區，以相同路線前進。
警員曾智輝、謝承翰旋原以為竊賊要自投羅網，因此在失竊地點附近守株待兔，林姓老翁騎車返回時，見警方現身，尷尬表示，他回家才發現騎錯機車，因為該輛機車與他的機車是同款式，也沒拔鑰匙，一時沒注意才騎錯，十分抱歉，不是要行竊。
警方調查才知，林姓老翁與婦人都騎同款機車，一前一後將機車停在東興市場某豬肉攤前，二人都沒拔鑰匙離開，才會釀出烏龍竊案。
第二警分局表示，東興市場是北區最大的傳統市場，各類肉品、蔬果及雜貨齊全，吸引精打細算的主婦到此採買，因此，市場周邊停放機車密度相當高，經常有民眾貪圖一時方便「買一下東西就走」，而未將機車鑰匙取出，易讓歹徒有有機可乘。
第二警分局長蔡元戎呼籲，在外停車應養成車輛熄火、拔鑰匙的習慣，駛離前務必再三確認是否為自己所有之車輛，避免發生類似情形，造成免官司纏身，跳入黃河也洗不清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言