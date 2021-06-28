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影／都是同款機車惹的禍 阿伯市場採買釀烏龍竊案

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓老翁25日騎機車到北區東興市場採買，將機車停在一家豬肉攤前沒拔鑰匙，前腳剛走，另名婦人騎車抵達該豬肉攤，一樣沒拔鑰匙去採買；林翁返回時，誤認婦人機車是他的，一路騎回東區住處才發現騎錯了，趕緊將機車騎回市場，結束一場烏龍。林翁也頻頻以台語向婦人、警方致歉「歹勢（抱歉）」。

台中市第二警分局文正所在25日上午10時許，接獲林姓婦人報稱機車停在東興市場遭竊，員警立即調閱該輛機車的車行紀錄，發現林婦的機車仍在持續在移動中，且是從北區的東興市場移動到東區後，又折返回北區，以相同路線前進。

警員曾智輝、謝承翰旋原以為竊賊要自投羅網，因此在失竊地點附近守株待兔，林姓老翁騎車返回時，見警方現身，尷尬表示，他回家才發現騎錯機車，因為該輛機車與他的機車是同款式，也沒拔鑰匙，一時沒注意才騎錯，十分抱歉，不是要行竊。

警方調查才知，林姓老翁與婦人都騎同款機車，一前一後將機車停在東興市場某豬肉攤前，二人都沒拔鑰匙離開，才會釀出烏龍竊案。

第二警分局表示，東興市場是北區最大的傳統市場，各類肉品、蔬果及雜貨齊全，吸引精打細算的主婦到此採買，因此，市場周邊停放機車密度相當高，經常有民眾貪圖一時方便「買一下東西就走」，而未將機車鑰匙取出，易讓歹徒有有機可乘。

第二警分局長蔡元戎呼籲，在外停車應養成車輛熄火、拔鑰匙的習慣，駛離前務必再三確認是否為自己所有之車輛，避免發生類似情形，造成免官司纏身，跳入黃河也洗不清。

台中市林姓老翁（左）在25日前往北區東興市場採買時，誤騎另名婦人（右）的同款機車，釀成烏龍竊案。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓老翁（左）在25日前往北區東興市場採買時，誤騎另名婦人（右）的同款機車，釀成烏龍竊案。記者陳宏睿／翻攝

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