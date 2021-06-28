雨夜自撞橋墩摔落3公尺深排水 警察徒手搭救脫困
雲林縣口湖鄉台17線公路今天凌晨一名機車騎士自撞摔落大排，時值深夜且逢漲潮，大排水深超過3公尺，落水的人十分危險，金湖派出所副所長陳舜宜、警員楊宗翰據報趕往馳援，發現一名男子受困大排受傷發抖，趕緊將他救起送醫。
一名趙姓男子今天凌晨1時許，騎機車經過口湖鄉台17線濱海公路北上102公里處，疑因夜間視線不佳又對路況不熟，且天雨路滑，一不小心自撞橋墩，整輛機車瞬間翻覆，趙男則被摔出飛過牆堤，跌落在水深有3公尺的大排內。
副所長陳舜宜說，他們趕到達現場，僅發現機車倒在路中，不見人影，分持手電筒四處搜尋，才聽聞大排內傳來呼救聲，上前查看，只見一名男子身體手臂多處擦傷、不斷顫抖，趴在大排內牆壁上動彈不得，馬上合力將趙安全救起，聯繫119送醫已無大礙。
趙男感謝警方搭救，他說，大排距離橋面還有約三公尺，他無法登上，只能靜靜待援，幸好警察趕到，否則大排因海水漲潮，水位上升，他也感到害怕。
分局長顏偉丞表示，近日各地天氣不穩定經常下雨，提醒用路人，行駛於道路，應多加注意車前狀況。
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