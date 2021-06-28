快訊

新北這區零確診破功 侯友宜：2人遭到院內感染波及

雨夜自撞橋墩摔落3公尺深排水 警察徒手搭救脫困

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣口湖鄉台17線公路今天凌晨一名機車騎士自撞摔落大排，時值深夜且逢漲潮，大排水深超過3公尺，落水的人十分危險，金湖派出所副所長陳舜宜、警員楊宗翰據報趕往馳援，發現一名男子受困大排受傷發抖，趕緊將他救起送醫。

一名趙姓男子今天凌晨1時許，騎機車經過口湖鄉台17線濱海公路北上102公里處，疑因夜間視線不佳又對路況不熟，且天雨路滑，一不小心自撞橋墩，整輛機車瞬間翻覆，趙男則被摔出飛過牆堤，跌落在水深有3公尺的大排內。

副所長陳舜宜說，他們趕到達現場，僅發現機車倒在路中，不見人影，分持手電筒四處搜尋，才聽聞大排內傳來呼救聲，上前查看，只見一名男子身體手臂多處擦傷、不斷顫抖，趴在大排內牆壁上動彈不得，馬上合力將趙安全救起，聯繫119送醫已無大礙。

趙男感謝警方搭救，他說，大排距離橋面還有約三公尺，他無法登上，只能靜靜待援，幸好警察趕到，否則大排因海水漲潮，水位上升，他也感到害怕。

分局長顏偉丞表示，近日各地天氣不穩定經常下雨，提醒用路人，行駛於道路，應多加注意車前狀況。

趙男被救起滿手是血。記者蔡維斌／翻攝
趙男被救起滿手是血。記者蔡維斌／翻攝
警方伸手將飛落大排的趙男表上岸，才免於溺水。記者蔡維斌／翻攝
警方伸手將飛落大排的趙男表上岸，才免於溺水。記者蔡維斌／翻攝
深夜救人的金湖派出所副所長陳舜宜、警員楊宗翰。記者蔡維斌／翻攝
深夜救人的金湖派出所副所長陳舜宜、警員楊宗翰。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 漲潮 警察

延伸閱讀

颱風季節到 林姿妙視察茅仔寮抽水站提醒防疫也要防災

台中梧棲安良港排水整治改善應急工程 5月如期完工

美濃湖排水路整治2023年完工 防洪兼顧生態

連日雨彈侵襲 彰化4座滯洪池發揮蓄水排洪功能

相關新聞

三級警戒車少了速度快了？中警二分局9天抓超速278件

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，民眾都減少不必要外出，不過台中市警局發現，雖然街頭車輛變少，但駕駛人車速有變快的狀況，第二...

男子與鄰吵架想逼對方搬家 竟縱火刺輪胎

花蓮一名李姓男子疑與經營殯葬業的楊姓鄰居不合，忍不了直接搬家，沒想到李男懷恨在心，竟趁三級警戒路上沒什麼人時，刺破楊男停...

台中警員派出所前幫女裸拍 市警局：記大過列輔導對象

台中市林姓警員在27日時，替崔姓女子在高雄市警局哈爾濱派出所前拍攝裸照，引發軒然大波，崔女在案發後，也在推特上公開道歉，...

移工網約援交險被詐團騙 對方還恐嚇要對他家人不利

29歲越南籍胡姓男移工，經網路認識自稱「小雪」女子，兩人互加LINE後，昨天下午相約見面援交，小雪要他先到台南市北區開元...

桃園知名火鍋店深夜開趴擾鄰 負責人：借朋友餐聚

桃園市一家知名廣東火鍋店據傳10多人晚上在露台開趴群聚，吵鬧聲持續到晚上12時，周圍鄰居不滿聲音過大且疑似群聚，報警後P...

花千元搭車只為偷4千元點卡 無業男剛出超商店就被逮

高雄20歲柯姓男子無業在家，見手機有新的遊戲上架卻沒錢購買，改動歪腦筋，從橋頭搭乘捷運、計程車南下到苓雅區某間超商行竊2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。