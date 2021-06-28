三級警戒車少了速度快了？中警二分局9天抓超速278件

目前仍是新冠肺炎三級警戒期間，民眾都減少不必要外出，不過台中市警局發現，雖然街頭車輛變少，但駕駛人車速有變快的狀況，第二警分局從19日起統計，迄今已取締278件超速違規，罰款約44萬餘元，提醒用路人，疫情期間，仍需遵守道路速限，以免荷包失血。

第二警分局表示，分局已從6月19日起，在轄內重要路段，加強編排「移動式測速照相」勤務，希望藉此達到嚇阻作用，避免民眾車速過快導致交通事故的發生。根據統計，從19日至27日為止，9天內已取締了278件超速違規，超速的車種以汽車居多，民眾易超速的路段，則為北區文心路、崇德路及東光路等路段。

第二警分局表示，5月19日起提升全國疫情警戒至第三級，迄今已超過一個月，雖因民眾減少不必要外出，路上人車也明顯減少許多；但也因為車流減少之故，駕駛人車速也紛紛不自覺地提高了，反而容易造成交通事故。據研究分析，「超速」除了會影響駕駛人的視覺，使制動距離延長，造成駕駛人不及反應遭遇的危險狀況外，更會間接提高事故發生後的嚴重性。