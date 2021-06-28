車內傳出「異音」 婦人向警求助發現2隻小生命
高雄一名許姓婦人，日前開車時，聽聞車內有怪聲，擔憂發生意外，便開往鄰近派出所向警方求助。經員警檢視，發現車內引擎蓋下藏有2隻野生幼貓，後利用工具將貓救出；得知聲音來源是由幼貓發出，許婦鬆了一口氣，也將貓去獸醫院檢查，並帶回家中安置。
許姓婦人本月22日開車時，車內不斷傳出怪聲，且還聲響越來越大聲，擔心車況有異出意外，便開車前往鄰近的橋頭分駐所求助。員警得知後，便協助許婦尋找聲音來源，隨後在車頭引擎室內，發現兩隻未睜眼的野生幼貓。
由於車輛運行所散發的高溫，疑似將幼貓燙有些許腫脹，於是利用鐵夾將小貓從車內救出，並放置塑膠桶內；許姓婦人得知怪聲是來自幼貓，而非車輛有異狀，她看著小貓大難不死，也覺得有與牠們有緣，便決定將貓去獸醫院檢查，也暫時帶回家中安置。
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