車內傳出「異音」 婦人向警求助發現2隻小生命

高雄一名許姓婦人，日前開車時，聽聞車內有怪聲，擔憂發生意外，便開往鄰近派出所向警方求助。經員警檢視，發現車內引擎蓋下藏有2隻野生幼貓，後利用工具將貓救出；得知聲音來源是由幼貓發出，許婦鬆了一口氣，也將貓去獸醫院檢查，並帶回家中安置。

許姓婦人本月22日開車時，車內不斷傳出怪聲，且還聲響越來越大聲，擔心車況有異出意外，便開車前往鄰近的橋頭分駐所求助。員警得知後，便協助許婦尋找聲音來源，隨後在車頭引擎室內，發現兩隻未睜眼的野生幼貓。