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露三點「女王」不只高雄拍 台中也拍？中警：積極查辦

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

高雄市崔姓女子27日在高雄市警局的派出所前三點全露裸拍，還上傳推特，幫她拍照的是台中市警局的林姓警員，林今天已被分局記大過一次議處，並加強考核，不過警方獲報崔女推特還有上傳裸露男子、女子下體的相片，甚至也有在台中市西屯區的街頭三點全露裸拍，台中市第六警分局已介入調查，要通知崔女與林到案說明，全案將依妨害風化、散布猥褻物品罪方向偵辦。

據查，高雄市崔姓女子（29歲）在社群平台推特（Twitter）上自稱「調教女王」，27日凌晨她與台中市警局林姓警員（34歲）在高雄市三民一分局哈爾濱派出所前，拍攝三點全露的裸照，並由林掌鏡，因崔女將照片上傳推特後，遭人檢舉，高雄市警方今天凌晨通知二人到案說明，並依妨害風化、侮辱公署罪偵辦。

台中市警局獲報後，今天上午召開人評會，認定林的行為嚴重影響警譽，祭出一大過處分，並列管加強輔導、管考。

不過台中市警方檢視崔女推特發現，崔女推特有張貼裸露胸部、下體，甚至撫摸男子下體的照片，都無打碼，提供不特定人瀏覽，另外崔女也在近日發布三點全露的街頭裸拍，地點被發現是在台中市西屯區朝富路的街頭、以及知名餐廳附近。

崔女還在推特中強調「女王台中露出大挑戰（番外篇）」、「女王的霸氣與自信」、「台中露出」、「馬路露出」等關鍵字，引來不少網友關注。

另外崔女也被發現，有穿著警察制服，在汽車旅館內拍攝相片，是否與林姓警員有關，警方將一併查明。

台中市第六警分局市政所表示，根據相片的資訊，能確認是西屯區朝富路、市政路一帶，因涉案人的行為已涉嫌違反妨害風化、散布猥褻物品罪，將依法通知崔女、林姓警員到案說明，以釐清案情。

高雄市崔姓女子在高雄市警局的派出所裸拍，引發社會議論，警方發現崔女也有在台中市西屯區裸拍，將通知崔女到案說明。圖／摘自當事人推特
高雄市崔姓女子在高雄市警局的派出所裸拍，引發社會議論，警方發現崔女也有在台中市西屯區裸拍，將通知崔女到案說明。圖／摘自當事人推特
高雄市崔姓女子在高雄市警局的派出所裸拍，引發社會議論，警方發現崔女也有在台中市西屯區裸拍，將通知崔女到案說明。圖／摘自當事人推特
高雄市崔姓女子在高雄市警局的派出所裸拍，引發社會議論，警方發現崔女也有在台中市西屯區裸拍，將通知崔女到案說明。圖／摘自當事人推特

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