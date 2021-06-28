男子與鄰吵架想逼對方搬家 竟縱火刺輪胎

花蓮一名李姓男子疑與經營殯葬業的楊姓鄰居不合，忍不了直接搬家，沒想到李男懷恨在心，竟趁三級警戒路上沒什麼人時，刺破楊男停在路邊小貨車左前輪，還用汽油縱火，幸好及早發現無人傷亡。警方逮到李男時，他竟辯稱自己不在現場，但證據確鑿，全案依毀損及放火罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

花蓮警分局表示，楊男一度以為小貨車是不明原因自燃，軒轅派出所員警受理後不敢大意，針對各種可能性著手調查，動員員警全面清查附近監視器， 發現李男曾2度前往案發地，且往來都選擇走防火巷，藉以躲避其他人車及周邊路口監視器。

由於在防疫期間，花蓮市區深夜人車較少，經擴大調閱案發時段周邊路口監視器，掌握李男車型、車號，並得知涉案機車出沒地點，查到李男居住地點，查扣外套等相關證物，同時將李嫌帶回調查。

據了解，50幾歲李男曾與楊男為鄰居，但平日交惡，犯案當天晚上愈想愈氣，趁著凌晨鄰居熟睡，先將被害人停放路旁小貨車輪胎刺破，更進一步回頭燒車，希望讓對方搬家。幸好楊男剛好在家門口抽菸，發現小貨車冒出濃煙及火苗即時撲滅，才未造成人員傷亡及進一步的財物損失。