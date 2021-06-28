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台中警員派出所前幫女裸拍 市警局：記大過列輔導對象

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓警員在27日時，替崔姓女子在高雄市警局哈爾濱派出所前拍攝裸照，引發軒然大波，崔女在案發後，也在推特上公開道歉，林所任職的分局，在今天上午已緊急召開人評會，記大過一次，並報請市警局核定，另外雖然林是保四總隊支援台中市警局的警員，但市警局有管考責任，未來將列為關懷輔導對象，嚴加考核。

台中市警局表示，全案在今天上午已由林所任職的警分局，召開人評會考核，認為林的行為嚴重影響警譽，已做出記大過一次的處分，並報請市警局核定，另外今天上午分局主官已向林員口頭嚴正告誡，未來將加強督導、考核，以端正林員風紀、法制觀念，林員今天輪休未上班，將待林員上班後，查明相關案發經過。

據查，林姓警員（34歲）目前在台中市警局某分局偵查隊服務，去年1月才從特考班畢業，去年7月初任保四總隊，去年8月支援台中市警局某分局偵查隊，負責無毒校園勤務，林員平時在分局的表現平平，無特殊的表現。

高雄市警局昨天深夜獲報，有女子在三民一分局哈爾濱派出所拍攝裸照，該名女子自稱「女王」，還把照片上傳推特，引發社會議論，警方透過監視器，在今天凌晨通知崔姓女子（29歲）與拍攝照片的林姓警員到案，崔女事後在推特道歉，還辯稱「酒後一時好玩」，而林則辯稱「不知她會把照片上傳」。

高雄市警局會將全案依妨害風化、侮辱公署罪方向，函送高雄地檢署偵辦。

台中市林姓警員涉嫌替崔姓女子在高雄市警局的派出所前拍攝裸照，林遭記一大過處分，崔女在推特致歉。圖／摘自崔女推特
台中市林姓警員涉嫌替崔姓女子在高雄市警局的派出所前拍攝裸照，林遭記一大過處分，崔女在推特致歉。圖／摘自崔女推特
台中市林姓警員涉嫌替女子在高雄市警局的派出所前拍攝裸照，台中市警局今早做出記一大過處分。圖／報系資料照
台中市林姓警員涉嫌替女子在高雄市警局的派出所前拍攝裸照，台中市警局今早做出記一大過處分。圖／報系資料照

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