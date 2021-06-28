移工網約援交險被詐團騙 對方還恐嚇要對他家人不利

29歲越南籍胡姓男移工，經網路認識自稱「小雪」女子，兩人互加LINE後，昨天下午相約見面援交，小雪要他先到台南市北區開元路超商購買2千元遊戲點數，店員驚覺有異，報警及時攔阻。

胡最後未購買遊戲點數，電話詐騙集團成員還傳送恐嚇文字，罵胡竟敢掛大哥電話，自稱知道胡的電話，要查胡家人住在那，要對胡家人不利。

台南市警五分局開元派出所，昨天下午2點30分，接獲北區開元路超商店員來電通報，稱有外籍移工來店購買遊戲點數疑似遭詐騙，請警方前來協助。

警員李瑞龍、鄭世裕趕到超商找到當事人，詢問得知29歲的胡姓越南籍移工在Line交友軟體與暱稱「小雪」的女子互加好友聊天，兩人透過翻譯軟體相談甚歡，昨天下午1點多約見面援交。

小雪要胡先到超商購買2千元的遊戲點數，並告知等下會有一名男子打電話給他，在回傳點數帳密確認身分後約定交易地點， 胡工不疑有他，依照指示前往超商要購買遊戲點數。

店員察覺有異關心提問發現疑似詐騙，通知警方前來協助，在員警說明網路交友詐騙的手法後，胡始知遭遇詐騙。