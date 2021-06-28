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桃園知名火鍋店深夜開趴擾鄰 負責人：借朋友餐聚
桃園市一家知名廣東火鍋店據傳10多人晚上在露台開趴群聚，吵鬧聲持續到晚上12時，周圍鄰居不滿聲音過大且疑似群聚，報警後PO網，警方表示是店家出借場地供朋友餐聚，已函送衛生局裁罰。
有網友昨天在臉書社團「桃園爆報」PO文指，同安街與莊二街口某火鍋店在26日晚間有12人喝酒喧譁，一直到晚上12時都能聽到人聲，稱報案後未見警方到場處理。留言區也有網友分享疑似酒後打鬧的影片。
轄區同安派出所表示，當晚9時26分接獲民眾報案後，員警於9時34分抵達現場，到場時該餐廳並未開燈，也未聞喧嘩聲，鐵門深鎖，員警敲門許久均未得店家回應。
警方表示，經熱心民眾在貼出等相關影音事證，已聯絡餐廳負責人周男（47歲）前來說明，他稱是出借3樓露台場地給楊姓友人餐聚，自己就在現場，也明白相關防疫規定。
桃園分局表示，已請周姓老闆、楊姓男子及現場共12人到場說明，由於違反戶外10人限聚令，全案將函送市政府衛生局裁罰，每人可處6至30萬罰鍰。
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