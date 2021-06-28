花千元搭車只為偷4千元點卡 無業男剛出超商店就被逮

高雄20歲柯姓男子無業在家，見手機有新的遊戲上架卻沒錢購買，改動歪腦筋，從橋頭搭乘捷運、計程車南下到苓雅區某間超商行竊2張共價值4000元的點數卡，他的詭異行徑引起店員注意，當場攔下揭發柯男偷竊行為；只不過為了兩張點卡，柯光車資就花了近千元，還沒得手就被扭送警局，警方偵詢時柯忍不住自嘲「CP值（性價比）超低」。

警方調查，住在高雄市橋頭區的柯男，長年賦閒在家，近期發現手機有新推出的遊戲軟體，心動之餘卻缺錢無法購買入手，最後將目標鎖定超商販售的點卡，打算趁店員不注意時順手牽羊。

為了避免住處警方找上門，柯男從橋頭搭乘捷運南下，到苓雅區後在轉乘計程車亂繞，最後選定苓雅區成功路派出所轄區的某間超商行竊，柯男見店員不注意，趁機摸走兩張價值4000元的點數卡。

只是柯男在店內東張西望，詭異行徑已引起店員懷疑，查看監視器畫面，果然發現柯男趁店員不注意時，偷偷將兩張點卡放進包包內，店員等柯步出店門後隨即上前詢問，見柯答不出話，隨即通報派出所員警到場。