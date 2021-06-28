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火鍋店玩「妞妞」聚賭 彰化6名男女群聚最高罰180萬
目前仍是新冠肺炎三級警戒，火鍋店只能做外帶，民眾又悶得發慌，彰化市一家火鍋店昨晚呼朋引伴，在店內玩撲克牌（妞妞）聚賭，彰化警方接獲檢舉將在場6人查獲，由於超過室內不得超過5人的規定，除依傳染病防治法移由衛生局裁罰外，還依賭博罪嫌移送彰化地檢署偵辦。
彰化警分局民族路派出所昨晚接獲民眾檢舉，指轄區有家火鍋店有人聚賭，員警前往查察，當場查獲2名員工及3名友人正在酣戰之中，蔡姓老闆則在一旁觀戰，他們看到員警進來，一臉茫然。
警方指出 ，由於仍在疫情期間，蔡姓老闆不僅在旁觀看3位友人聚賭的非必要性社交活動，另2名員工仍在店內活動，已明顯違法群聚，將他們依傳染病防治法移請彰化縣衛生局裁罰 ，最高可處6到30萬元罰鍰。
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