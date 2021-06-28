火鍋店玩「妞妞」聚賭 彰化6名男女群聚最高罰180萬

目前仍是新冠肺炎三級警戒，火鍋店只能做外帶，民眾又悶得發慌，彰化市一家火鍋店昨晚呼朋引伴，在店內玩撲克牌（妞妞）聚賭，彰化警方接獲檢舉將在場6人查獲，由於超過室內不得超過5人的規定，除依傳染病防治法移由衛生局裁罰外，還依賭博罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化警分局民族路派出所昨晚接獲民眾檢舉，指轄區有家火鍋店有人聚賭，員警前往查察，當場查獲2名員工及3名友人正在酣戰之中，蔡姓老闆則在一旁觀戰，他們看到員警進來，一臉茫然。