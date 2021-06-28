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給1萬手續費換10倍借貸金賺暴利？退休婦險中詐團騙局

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市已退休的王姓婦人在16日時，前往銀行欲匯款1萬歐元到國外帳戶，但行員詢問匯款目的時，王婦語焉不詳，行員懷疑婦人遭詐，通知警方到場，經警方調查發現，王婦在網路認識自稱來自敘利亞的美軍，宣稱只要提供1萬歐元手續費，就可獲得10倍以上的借貸金，王婦對於相關細節不願多談，但因警方已查出該帳戶為警示帳戶，王婦才打消匯款念頭，保住血汗錢。

台中市第四警分局黎明所警員黃聰賢、鍾泓生及陳彥煒在16日獲報，王姓婦人（50歲）欲匯款1萬歐元（台幣約33萬）到境外帳戶，因王婦對於匯款目的、用途語焉不詳，行員認為可疑，通知警方到場。

經警方到場調查，王婦才透露，一個多月前，透過通訊軟體認識在敘利亞服役的美軍，經過一個多月的熟悉後，該男子宣稱，只要提供1萬歐元的手續費，就可獲得手續費10倍以上借貸金，利息很低，而且可以協助王婦轉做其他投資，獲得高報酬，王婦覺得心動，才依男子的指示到銀行匯款。

警方聽聞到幾個關鍵字後，認為是詐騙集團老哏，除了苦口婆心向王婦解釋外，也查詢王婦欲匯款的帳戶，已被列詐騙警示帳號，王婦此時才願意相信遭到詐騙，頻頻向警方及行員道謝，慶幸有行員的細心及警方的耐心，才保住積蓄。

黎明所長林澤聰表示，詐騙手段不斷推陳出新，近期最常見的就是網路投資詐騙，請民眾不要貪心，不要輕信來路不明的投資或借貸。遇有可疑資訊應撥打反詐騙諮詢專線165查證，或撥打報案110求助，掌握「冷靜」、「查證」、「報警」之原則方能保護自已不受詐騙。

台中市王姓婦人誤信詐騙集團話術，16日遇到南屯區某銀行匯款，幸好及時被行員、警員阻止，保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓婦人誤信詐騙集團話術，16日遇到南屯區某銀行匯款，幸好及時被行員、警員阻止，保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓婦人誤信詐騙集團話術，16日遇到南屯區某銀行匯款，幸好及時被行員、警員阻止，保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝
台中市王姓婦人誤信詐騙集團話術，16日遇到南屯區某銀行匯款，幸好及時被行員、警員阻止，保住積蓄。記者陳宏睿／翻攝

詐騙集團 美軍 台中市

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