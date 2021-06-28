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基隆田寮河畔出現包包和鞋子 女子疑輕生消防搜救中

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市田寮河今天凌晨疑有女子跳河輕生，警、消在河畔找到汪姓中年女子的包包和鞋子，調閱現場監視器畫面，無法確認女子是否已墜河。消防人員上午持續搜救，到10點仍未找到人。

消防局「119」救災救護指揮中心今天凌晨1點多接獲報案，有人在基隆市仁一路的田寮河畔，發現一個黑色包包及1雙鞋子，擔心有人輕生，通報消防人員搜救。

消防人員趕到現場，出動橡皮艇在河面上搜索，但未發現有人落水。今天一早，消防人員再次派遣橡皮艇與潛水人員，到田寮河現場下水搜尋。

警方在包包裡找到50多歲汪姓女子的證件，通知家人協助了解狀況。調閱附近監視器畫面，發現女子搭乘計程車抵達仁一路，在道路右側下車後，獨自過馬路走到田寮河畔。由於河畔光線昏暗，從監視器畫面無法看出女子是否跳河。

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基隆市田寮河今天凌晨疑有女子跳河輕生，消防人員架梯下水，乘坐橡皮艇及潛水搜救，到上午10點仍未找到人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河今天凌晨疑有女子跳河輕生，消防人員架梯下水，乘坐橡皮艇及潛水搜救，到上午10點仍未找到人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河今天凌晨疑有女子跳河輕生，消防人員架梯下水，乘坐橡皮艇及潛水搜救，到上午10點仍未找到人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市田寮河今天凌晨疑有女子跳河輕生，消防人員架梯下水，乘坐橡皮艇及潛水搜救，到上午10點仍未找到人。記者邱瑞杰／攝影

監視器 基隆 計程車

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