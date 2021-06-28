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台南市北區Ｇogoro機車充電站失火 消防人員搶救
台南市北區海安路三段338巷戶外停車Ｇogoro充電站，今天清晨3點多突然起火，消防分隊員到場後以滅火器滅火，再關閉電源，避免復燃。台南市消防局說，起火原因待進一步鑑定調查。
台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨3點28分接獲民眾報案，位於北區海安路三段338巷內戶外停車場的Ｇogoro充電站著火，中心派遣和緯、安和，公園、中正 等消防分隊前往，公園消防分隊先到場後，發現有明火，先以滅火器滅火。
消防人員說，火勢撲滅後，因充電站仍有電，設法關閉電源開關，避免復燃，並通知Ｇogoro技師到達做後續處理。
台南市消防局說，這場火災沒有人受傷，至於機車充電站為什麼會突然起火燃燒， 究竟是電線走火還是其他原因，將由消防局火災調查科人員進一步採證鑑定追查後，才能知道真正的起火原因。
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