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台南市北區Ｇogoro機車充電站失火 消防人員搶救

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區海安路三段338巷戶外停車Ｇogoro充電站，今天清晨3點多突然起火，消防分隊員到場後以滅火器滅火，再關閉電源，避免復燃。台南市消防局說，起火原因待進一步鑑定調查。

台南市消防局救災救護指揮中心，今天清晨3點28分接獲民眾報案，位於北區海安路三段338巷內戶外停車場的Ｇogoro充電站著火，中心派遣和緯、安和，公園、中正 等消防分隊前往，公園消防分隊先到場後，發現有明火，先以滅火器滅火。

消防人員說，火勢撲滅後，因充電站仍有電，設法關閉電源開關，避免復燃，並通知Ｇogoro技師到達做後續處理。

台南市消防局說，這場火災沒有人受傷，至於機車充電站為什麼會突然起火燃燒， 究竟是電線走火還是其他原因，將由消防局火災調查科人員進一步採證鑑定追查後，才能知道真正的起火原因。

台南市北區北安路三段338巷戶外停車場GOGORO充電站，今天清晨3點多起火冒煙，消防人員搶救滅火。圖／讀者提供
台南市北區北安路三段338巷戶外停車場GOGORO充電站，今天清晨3點多起火冒煙，消防人員搶救滅火。圖／讀者提供
台南市北區北安路三段338巷戶外停車場GOGORO充電站，今天清晨3點多起火冒煙，消防人員以滅火器滅火。圖／讀者提供
台南市北區北安路三段338巷戶外停車場GOGORO充電站，今天清晨3點多起火冒煙，消防人員以滅火器滅火。圖／讀者提供

火災 停車場

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