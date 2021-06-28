影／分隔島行道樹攔下右轉失控轎車 對向騎士逃過一劫

基隆市何姓男子昨晚開車從市中心沿義一路往安瀾橋方向行駛，右轉中正路時失控，開上中正路中央分隔島。當時對向有輛機車經過，所幸何的車子撞上行道樹，被擋了下來，騎士逃過一劫。

基隆警二分局今天上午表示，信六路派出所昨晚9點多接獲報案，中正路段有交通事故，警員林雅婷、黃瑞渝、張哲維立即前往現場處置，維持交通。

據了解，住在基隆市中山區的何姓男子駕車沿義一路行駛，在右轉中正路時開上分隔島，撞上行道樹幹後停下。

市警局交通隊員警到場採證，何男接受呼氣酒精濃度測試，體內無酒精反應，並非酒後駕車。現場監視器拍下事故發生過程，當時並無其他人車干擾何男行車，研判是車速過快或未注意車前狀狀肇禍。