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高雄男子騎單車逆向國道 連續被撞又輾破頭慘死
高雄一名男子昨天深夜騎單車逆上國道，在中山高速公路358.5公里處遭汽車撞倒在地，疑又被後方車輛輾壓死亡，死者騎的單車成一團廢鐵，沿道滿布屍塊，國道因此封閉三個車道僅剩內線開放通行，致凌晨1點20分才恢復。
國道五隊表示，昨天深夜11點30分許左右國道一號北上靠近楠梓交流道附近，有名男子騎單車上國道逆向騎行，先被休旅車撞到後，又疑似被後方車輛輾壓。撞到騎士的休旅車左前保險桿及板金毀損，左後照鏡也斷裂。
休旅車駕駛描述，當時感覺有東西撞到左前保險桿，還在想是撞到什麼東西，當時騎士是逆向騎在中外車道，他根本反應不及。
警方獲報後封閉發生三個車道，發現騎士是男性，身分待查。死者頭顱破裂，沿道散布肉屑，腳踏車也成一團廢鐵，慘不忍睹。
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