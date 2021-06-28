國1彰化路段3車追撞 5人送醫2人到院無呼吸心跳
國道1號196公里彰化路段北上內側車道，27日晚上10點25分許，發生3車連環追撞重大車禍事故，共5人送醫，其中2人到院無呼吸心跳， 車禍原因由國道警察第三大隊調查中。
據了解，這起3輛轎車追事故，依次是是白色HONDA、深色VOLVO及深色FORD，由撞擊力道甚大，車身嚴重扭曲，彰化縣消防局報後，趕抵現場，發現其中白色HONDA共乘4 人，後座2人受困，即增派車輛前往，初步判定2名受困患者意識昏迷，救災人員使用油壓器材，將車體進行破壞，將2人脫困送醫。
不過，白色HONDA後座的27歲梁姓女子送到台中烏日林新醫院，另一名約30歲男子送往彰化秀傳醫，但兩人到院前均已無呼吸心跳。
另外，白色HONDA駕駛24歲謝姓女子，受傷意識清楚，送往烏日林新醫院、副駕駛座28歲張姓男子多處受傷，送秀傳醫院；
深色VOLVO駕駛28歲趙姓男子送彰化秀傳，深色FORD駕駛42歲陳姓男子雖受傷，但表示不願送醫。
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