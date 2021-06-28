高雄警涉酒駕將車停大馬路中央睡著 分局記大過一支

高雄市六龜警分局50餘歲陳姓偵查佐疑似酒後駕車，還將車輛停在旗山區齊屏一路大馬路中央，陳在車上呼呼大睡，路過民眾擔心影響交通安全報警，轄內員警到場時，車上傳來濃濃酒味，依公共危險罪嫌送辦，六龜警分局對陳男記一支大過，陳男承認錯誤，向分局提出退休申請。

據了解，陳姓男子本月24日晚間11時許，疑似休假期間酒駕將轎車直接停在路中央，車輛未熄火、閃雙黃燈，因當時天色昏暗又剛雨停，路過民眾擔心車內駕駛安危，也怕造成危險報警，轄區員警到場敲車窗請陳男下車，陳男帶著一身酒氣表明自己是警察，經實施酒測值明顯超過每公升0.25毫克。

警方依公共危險罪嫌送辦，橋頭地檢署25日上午諭知緩起訴，陳男無保請回。據指，陳男去年曾因涉及違紀案件，遭加重記過2次，並調至六龜警分局偵查隊內勤，也提列為「教育輔導對象」，加上市警局長期宣導員警無論是否執勤切勿酒駕，沒想到還是發生酒駕事件。