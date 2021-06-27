沒在怕？轎車因漲潮受困 彰化伸港1大兩小坐車頂待援

真的沒在怕！彰化縣伸港海域繼前晚發生轎車卡潮間帶3人受困意外事件，今天上午再有1輛轎車因漲潮受困蚵道，1大兩小坐上車頂待援，伸港消防分隊據報後，將他們及時搶救上岸，而轎車隨後也被海水淹沒。由於3天內發生兩件轎車受困海灘，縣長王惠美今天在防疫記者會中，呼籲民眾在防疫期間儘量不要出遊。

消防局伸港分隊表示，今天上午11時12分許，接獲報案，指有輛白色豐田轎車由祖父駕駛，趁著退潮，載著兩個孫子到伸港鄉什股出海口挖文蛤，在沿著蚵道回程時卻遇到漲潮，由於潮水來得太快，在距距海岸約900公尺處時，潮水已淹到引擎而熄火，三人立即爬上車頂，並透過友人打119求救。

伸港分隊據報後道，立即派遣消防車、救生筏及救護車趕往。由於轎車受困處甚遠 ，消防人員一邊徒步拿著救生衣趕往現場，一邊連絡民間蚵車協助，隨即搭蚵車將他們救上蚵車回到岸上，轎車隨即被海水吞噬，十分驚險。

在彰化縣伸港曾家村海域，前天深夜也發生一輛轎車卡潮間帶意外，一車3人疑似到海邊夜遊，由於正值漲潮，車輛陷在海邊無法上岸，趕緊打119求救，因天色昏暗，前去救援的當地熱心民眾，車子也陷入成泡水車，救護車到場倒車要將人帶上岸時，也一度身陷淤泥中，幸好都沒人傷亡。