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影／不是蛇行甩尾而是打滑？ 苗警追查台3線危險駕駛
網路流傳一輛轎車昨天在台3線苗栗縣三灣鄉路段，疑似蛇行甩尾危險駕駛，並發出尖蛻輪胎磨地聲音，縣警察局循線調閱監視器，並聯繫車主，初步研判是車子失控打滑，全案進一步查處中，警方並強調防杜台3線危險駕駛的決心。
一輛轎車昨天上午8點25分在台3線103.6公里三灣鄉大河村南下一處轉彎處，突然在內線車道蛇行，接著180度甩尾轉向停在路中間，過程中急煞發出尖銳輪胎磨地聲音，後方一輛大型重機車及時閃避通過，網傳疑似危險駕駛，引起熱烈討論，苗栗縣今天派員到現場查看，並調閱沿線監視器追查。
警方聯繫車主表示因輪胎久未更換，有過度磨損情況，以致發生打滑，初步檢視確有過彎蛇行、甩尾等狀況，將通知車主到案說明，釐清是否涉及危險駕車，警方說，如有危險駕車情事，除依道路交通管理處罰處6000元到2萬4000元罰鍰，並將依刑法公共危險罪嫌（可處5年以下徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金）函送偵辦。
縣警察局並強調執法公權力不容挑戰，警方指出，為有效維護台3線安全用路環境，例假日夜間規畫4到6班次守望勤務，白天10到14班次巡邏、測照及違規稽查等勤務，今年1到6月針對三灣鄉大河路段已取締超速446件、逆向10件、違規迴轉62件，呼籲民眾切勿以身試法。
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