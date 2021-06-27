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3級警戒車流變少死亡未下降 新北警增列78處測速熱點
新北市警察局交通大隊統計，自疫情三級警戒期間，新北市因車流銳減，整體交通事故肇事率降低了48.9%，不過，死亡事故卻並未減少，顯示嚴重事故並無明顯降低。新北交通大隊表示，可能因車流較少，駕駛車速相對提高，因此將在78個肇事熱點增設移動式測速器材、長鏡頭照相，提醒駕駛減速，預防事故發生。
新北交通大隊統計，三級警戒前（4月2日至5月14日），新北的交通事故共有1萬3620件，三級警戒期間（5月15日至6月26日），事故件數為6963件，肇事率降低了48.9%。不過，交通大隊表示，死亡事故的數量卻沒有減少。
交通大隊指出，三級警戒期間通勤人數驟減，車流量減少，駕駛人行車間距及自由度相對提高，車速也會跟著提高，分析主要肇事原因以超速、闖紅燈、未注意車前狀況、轉彎未依規定為主，大多與「速度管理」不當有關，而車速太快一旦發生事故，肇事嚴重度也較高。
警方統計分析後，列出78個易肇事熱點，並將這些熱點列入巡邏守望重點，基於防疫安全避免接觸，將會運用移動式測速器材、長鏡頭照相等科技方式，針對違規項目逕行舉發，提醒駕駛人減速慢行，預防事故發生。
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