緊張出錯意外保住20萬老本 警找回提款卡讓她感動流淚

高雄一名62歲李姓女子日前接到假檢察官的來電，以涉及刑事案件為由，要求交出提款卡及密碼查驗身分。當下李女相當慌張，便依指示把存有20萬的帳戶提款卡放進自家信箱，事後察覺有異，又找不到提款卡向便警方求助。警方發現李女，誤把提款卡放到隔壁住戶信箱，未被詐騙集團取走，並為她拿回提款卡，才保住僅有的退休金。

李女本月23日中午，在家中接到一通一名自稱檢察官的來電，電話中，男子表示，李女涉及刑事案件需提供帳戶資訊來釐清案情，並要求她交出提款卡及密碼。當下李女相當慌張，依指示將存有20多萬的帳戶提款卡、密碼裝進信封袋放入自家樓下信箱。

事後李女察覺有異，返回信箱找尋提款卡，卻不見信封袋蹤影，她擔心積蓄要不回來，便立刻向轄區派出所報案，請求警方協助；警方獲報展開調查，發現李女當下疑似過度緊張，將裝有提款卡的信封放到隔壁住戶的信箱，也因為這樣的差錯，讓詐騙集團未能得手。

警方替李女找回裝有提款卡及密碼的信封袋，看著差點被騙走的帳戶，李女當下流下感動的眼淚，不斷向員警道謝；她還說，這是僅有的退休金，若少了這筆錢，生活會陷入困難，還好員警及時協助。