快訊

Delta變種病毒株北上？ 柯文哲爆枋寮確診接觸2北市民已隔離

台南今天增8起家族群聚 相關足跡一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／住宅區上方驚見飛行傘 網友：好擔心撞到建築物

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市楊姓市民昨天傍晚拍到有人玩動力飛行傘，玩飛行傘的人似乎是沿著八卦山脈從社頭方向一路經過員林市區往彰化或台中方向飛，由於曾飛得很低穿越員林農工一帶住宅區上方，最近天氣又很不穩定，有時傍晚還會突下暴雨，民眾也有疑慮，不會危險嗎?飛飛行傘不是違法的嗎？警方還在了解中。

楊姓市民昨天下午5點半多在自家8樓拍到有人飛動力飛行傘的景象，把影音po上臉書，由於一度飛的很低，讓民眾很怕他掉下來，不過一下子又看他利用上升氣流再往上飛，看得民眾目瞪口呆，直說「這人懂氣流吧」。

不過幾年前彰化縣褔興鄉、田中地區都有人玩動力飛行傘，還有超狂的飛行傘迷，到處亂飛，不只飛過民宅上方，也飛過高鐵、高速公路上方都讓人心驚膽跳，若降落地點不對可能會發生危險，事實上彰化的飛行傘迷也曾重摔受傷送醫。

也有網友看到po文後說「好擔心他撞到建築物」、「未戴口罩飛越市區、請問指揮官如何處置？」，警方表示，動力飛行傘只能在特地區域飛，此次到底是誰在飛，有沒有違法，警方還在了解中。

員林楊姓市民昨天傍晚在自家8樓拍到有人飛動力飛行傘的景象，把影音po上臉書，由於一度飛的很低，讓民眾很怕他掉下來，不過一下子又看到飛行的人利用上升氣流再往上飛，看得民眾目瞪口呆。圖／民眾提供
員林楊姓市民昨天傍晚在自家8樓拍到有人飛動力飛行傘的景象，把影音po上臉書，由於一度飛的很低，讓民眾很怕他掉下來，不過一下子又看到飛行的人利用上升氣流再往上飛，看得民眾目瞪口呆。圖／民眾提供
員林楊姓市民昨天傍晚在自家8樓拍到有人飛動力飛行傘的景象，把影音po上臉書，由於一度飛的很低，讓民眾很怕他掉下來，不過一下子又看到飛行的人利用上升氣流再往上飛，看得民眾目瞪口呆。圖／民眾提供
員林楊姓市民昨天傍晚在自家8樓拍到有人飛動力飛行傘的景象，把影音po上臉書，由於一度飛的很低，讓民眾很怕他掉下來，不過一下子又看到飛行的人利用上升氣流再往上飛，看得民眾目瞪口呆。圖／民眾提供

飛行傘

延伸閱讀

莫德納下周撥發 彰化預估72歲以下恐還打不到

布置花藝遭質疑非縣產花卉 田尾農會：九成是彰化花卉　

彰化今公布9處確診者足跡 這家全聯就去了5次

彰化疫苗殘劑接種順時中 65歲以上長者及造冊對象優先

相關新聞

影／住宅區上方驚見飛行傘 網友：好擔心撞到建築物

彰化縣員林市楊姓市民昨天傍晚拍到有人玩動力飛行傘，玩飛行傘的人似乎是沿著八卦山脈從社頭方向一路經過員林市區往彰化或台中方...

外籍人士猝死萬華街頭 警CPR後醫院通知死者確診

台北市萬華警分局西門派出所羅姓警員，昨天晚間近8時，巡邏行經康定路、內江街路口時，發現一名外籍男子倒臥路邊，警方立即通報...

影／宜蘭首例！無視封閉禁令 男硬闖五峰旗景區挨罰

全國確診病例數減少，最近外出民眾漸增，宜蘭封閉中的五峰旗風景區竟有男子跨越管制線，擅闖閒逛，被礁溪員警巡邏時發現，現場錄...

越南籍大學生搬家後留下飲酒 5人群聚被檢舉

高雄有2名越南籍大學生要搬入新興區忠孝一路上某大樓，找來2名友人協助搬家，事後眾人在房內飲酒因大聲喧嘩遭鄰居檢舉，轄區警...

屏東海岸無名女屍 基警5年後靠1張鎖印行貼紙查出身分

桃園市張姓女子5年前被人發現陳屍屏東縣車城海岸，當年未查出身分，屏東縣府以無名屍葬於無主墓區。基隆警一分局第三組組長許耀...

3級警戒車流變少死亡未下降 新北警增列78處測速熱點

新北市警察局交通大隊統計，自疫情三級警戒期間，新北市因車流銳減，整體交通事故肇事率降低了48.9%，不過，死亡事故卻並未...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。