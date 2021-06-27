影／住宅區上方驚見飛行傘 網友：好擔心撞到建築物

彰化縣員林市楊姓市民昨天傍晚拍到有人玩動力飛行傘，玩飛行傘的人似乎是沿著八卦山脈從社頭方向一路經過員林市區往彰化或台中方向飛，由於曾飛得很低穿越員林農工一帶住宅區上方，最近天氣又很不穩定，有時傍晚還會突下暴雨，民眾也有疑慮，不會危險嗎?飛飛行傘不是違法的嗎？警方還在了解中。

楊姓市民昨天下午5點半多在自家8樓拍到有人飛動力飛行傘的景象，把影音po上臉書，由於一度飛的很低，讓民眾很怕他掉下來，不過一下子又看他利用上升氣流再往上飛，看得民眾目瞪口呆，直說「這人懂氣流吧」。

不過幾年前彰化縣褔興鄉、田中地區都有人玩動力飛行傘，還有超狂的飛行傘迷，到處亂飛，不只飛過民宅上方，也飛過高鐵、高速公路上方都讓人心驚膽跳，若降落地點不對可能會發生危險，事實上彰化的飛行傘迷也曾重摔受傷送醫。