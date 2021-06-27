高雄男騎機車偷60公斤銅線 林園警4小時內火速破案

高雄市陳姓男子騎機車行經大寮區光華路某工廠疑因發現午休時間大門沒關，涉嫌偷走價值1萬3千元重達60公斤銅線，偷竊全程被工廠監視器拍下；工廠謝姓業者發現有陌生男子偷東西報警。警方沿路調閱監視器，4小時內將陳男函送地檢署偵辦。

據了解，陳男（56歲）長期沒工作，本月24日中午騎機車路過大寮某工廠，發現工廠大門沒關、員工都在休息，裡面放有一捆銅線，臨時起意騎機車闖入該工廠，將重達60公斤的銅線搬上機車腳踏墊，隨即騎車離開，工廠謝姓業者發現銅線不見，趕緊報警。