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越南籍大學生搬家後留下飲酒 5人群聚被檢舉
高雄有2名越南籍大學生要搬入新興區忠孝一路上某大樓，找來2名友人協助搬家，事後眾人在房內飲酒因大聲喧嘩遭鄰居檢舉，轄區警方新興分局到場後，依傳染病防治法函請衛生局裁處。
據了解，這間在新興區忠孝一路上的某大樓，原是曾女（21歲）、2名同為21歲的方男、唐女（20歲）所租賃，因許男（24歲）、陳男（22歲）相繼要搬入，找來鄭女（20歲）、張男（18歲）協助搬家，8人都是越南籍。
沒想到搬家完後，2名方男、曾女、唐女、鄭女等人就在屋內客廳喝酒吃東西，其餘3人都在房間內，因為方等人大聲喧嘩吵到附近鄰居，遭到檢舉。
昨晚10點多時，新興警分局五福二路派出所獲報到場查看，經曾女同意後開門讓警方入內察看，發現地上有明顯酒瓶、酒杯及食物等，曾女等5人也坦承在室內群聚。
警方認為此舉室內5人以上禁止群聚等非必要社交活動規定，違規事實明確，警方蒐證調查後，依違反傳染病防治法第37條規定，函請衛生局裁處。
新興警分局長戴台捷說，目前為全國防疫警戒第三級期間，為防堵疫情破口，會針對非同住者者違規室內群聚者會嚴格取締，以防群聚感染發生，若民眾有發現違規情形可向警方檢舉，警方會立即前往查處，以避免危及全民健康。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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