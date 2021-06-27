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Delta病毒入侵本土6人感染！屏東大篩檢 陳時中：目前檢驗皆陰性

新增88例本土、1境外、9死亡個案 確診仍以新北最多

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外籍人士猝死萬華街頭 警CPR後醫院通知死者確診

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

台北市萬華警分局西門派出所羅姓警員，昨天晚間近8時，巡邏行經康定路、內江街路口時，發現一名外籍男子倒臥路邊，警方立即通報119，並在救護人員到場前，先按救護人員指示施以心肺復甦術，但外籍男送醫後仍宣告不治，晚間9時許，醫院聯繫警方，死去的外籍男新冠肺炎確診，羅姓警員及另外3名支援現場的陳姓、顏姓警員，立即被送往防疫旅館進行隔離。

據了解，這名外籍男子是歐洲人士，來台居住已經5、6年，不是近日入境的外籍人士。外籍男子到院前已經死亡，目前死因不明，檢警將進行刑事相驗。

羅姓警員等4人，案發後返回派出所時，都按照規定使用次氯酸鈉水及酒精全身消毒才入所；派出所獲醫院通知，立即將他們送防疫旅館，同時通報衛生局，等衛生局確認匡列幅度，西門町所昨天26名執勤員警，立即安排自主管理。西門所駐地內部空間、警用車輛及公共環境等進行全面清消。

圖為台北市萬華街區。記者潘俊宏／攝影
圖為台北市萬華街區。記者潘俊宏／攝影

防疫旅館 新冠肺炎

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