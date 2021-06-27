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屏東海岸無名女屍 基警5年後靠1張鎖印行貼紙查出身分

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

桃園市張姓女子5年前被人發現陳屍屏東縣車城海岸，當年未查出身分，屏東縣府以無名屍葬於無主墓區。基隆警一分局第三組組長許耀彬查詢警政署身分不明（無名屍）系統，憑死者遺物鑰匙串上的鎖印行貼紙，輾轉找到她的家人，並轉介善心團體協助免費殮葬。

警政署身分不明系統中，有件2016年間在屏東車城海岸發現的無名女屍案，因遺體長期浸泡海水，身體腫脹腐爛無法採證辨識。死者身上無證件，調閱監視器也無線索，警方以無名屍公告協尋無人認領，由縣府以無名屍埋葬於車城鄉無主墓區。

許耀彬發現這名無名屍遺物中，有串貼著「苓雅鎖印行」貼紙的鑰匙，鎖定高雄苓雅地區失蹤人口比對，但未找到特徵相符對象。

許耀彬改以時間點比對，一一連繫性別、年齡吻合的失蹤者家屬。今年4月間聯絡到張女的妹妹時，對方告知失蹤時年約30歲的姊姊曾在苓雅區租住，可能性大增，決定重啟調查。

基隆警方採集張女妺妹檢體送法務部法醫研究所比對DNA，結果與死者吻合，確認無名屍為張女。屏東地檢署檢察官確認身分後，日前開具相驗屍體證明書，為無名屍正名為張女。

許耀彬說，張女家境貧困，她的妹妹無力負擔遷葬費用，經家屬同意，轉介中華民國善願愛心協會協助免費殮葬。等到疫情告一段落，協會將與家屬到無主墓區為張女起掘、火化及晉塔安奉。

屏東縣車城海岸5年前發現1具無名屍，基隆警方憑遺物鑰匙上的鎖印行貼紙查出身分，通知家屬指認。記者邱瑞杰／翻攝
屏東縣車城海岸5年前發現1具無名屍，基隆警方憑遺物鑰匙上的鎖印行貼紙查出身分，通知家屬指認。記者邱瑞杰／翻攝
張女5年前被人發現陳屍屏東縣車城海岸，當年未查出身分，屏東縣府以無名屍葬於無主墓區。記者邱瑞杰／翻攝
張女5年前被人發現陳屍屏東縣車城海岸，當年未查出身分，屏東縣府以無名屍葬於無主墓區。記者邱瑞杰／翻攝
屏東縣車城海岸5年前發現1具無名屍，基隆警方憑遺物鑰匙上的鎖印行貼紙，近期查出她的身分。記者邱瑞杰／翻攝
屏東縣車城海岸5年前發現1具無名屍，基隆警方憑遺物鑰匙上的鎖印行貼紙，近期查出她的身分。記者邱瑞杰／翻攝

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