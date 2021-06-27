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Delta病毒入侵本土6人感染！屏東大篩檢 陳時中：目前檢驗皆陰性

新增88例本土、1境外、9死亡個案 確診仍以新北最多

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酸痛筋絡調整每小時600 南警查獲人進出送衛生局裁罰

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警一分局文化派出所員警前天下午2點多在東區崇德市場周邊巡邏，驚見民宅門口有「各類酸痛筋絡調整」旗幟且有人員進出，進入稽查發現48歲男顧客正在按摩床上接受58歲梁姓男業主按摩，警方依違反傳染病防治法，轉報衛生局進行裁處。

新冠肺炎疫情嚴峻，全國第三級警戒延長至7月12日，大多數業者與民眾都秉持著防微杜漸觀念，共同堅守保持社交距離、實聯制、特定行業暫停營業的做法，但仍有部分業者與民眾背離這樣的約束。

台南市警一分局查獲民俗療法業者，在無設立招牌的僥倖心態下持續營業，在場接受筋絡按摩的顧客面對警方的追問，也坦承想透過按摩師傅的巧手，緩解身體疲勞，每小時600元。

自從第三級警戒發布以來，警方每天皆規劃勤務針對轄內特定處所探查，請相關業者恪遵政府規定。這次在崇德市場周邊所查獲的民俗療法，是市府規定應配合關閉行業按摩業，加上業者未申請營業登記，形成防疫破口的可能性更不容小覷。

警方表示，疫情嚴峻，警方將持續強化稽查作為、堅守防線，不容心存僥倖的業者及顧客因一己之私，造成防疫破口。

台南市東區有民俗療法業者違反三級警戒，照常營業，被警方查獲依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰。圖／讀者提供
台南市東區有民俗療法業者違反三級警戒，照常營業，被警方查獲依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰。圖／讀者提供

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