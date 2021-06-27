苗市南苗市場旁住宅火災 堆滿資回物1、2樓付之一炬
苗栗市南苗市場旁博愛街狹窄巷弄內1棟4樓建築物，今天上午8點多突然起火，屋內堆滿資源回收物，火勢一發不可收拾，巷弄內滅火不易，苗栗縣政府消防局據報出動11車、27名警義消灌救，2個多小時撲滅，1、2樓付之一炬，無人員受傷，初步調查疑似屋主點香不慎引起，損失約50萬元。
消防局今天上午8點54分接獲報案，出動苗栗、頭屋、特搜分隊11車、27人趕往搶救，火場屋內2人及時逃出，因巷道狹窄，消防人員接駁水線灌救，屋內堆滿資收物，火勢猛烈蔓延迅速，屋內陷入一片火海，直到上午11點25分將火完全撲滅，1、2樓付之一炬。
火場是1到3樓水泥、4樓石綿瓦加蓋建物，火災發生時，因緊鄰南苗市場，引來許多民眾駐足，苗栗市長邱鎮軍到場關心，消防局初步調查，屋主疑似點香不慎，引燃資收物，損失約50萬元，起火原因進一步鑑識中。
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