20多年前賣房今想要差價 台南八旬翁到皮鞋店潑汽油

84歲卓姓男子疑因20多年前買賣房屋紛爭，今天上午10點多攜帶大小5瓶罐汽油到台南市東區一家皮鞋店理論不成，涉嫌潑灑2小瓶汽油瓶，卓被傅姓店家和店員合力制止報警，幸未點燃，警方將卓帶回派所，全案依公共危險罪嫌法辦。

據了解，卓姓男子今天上午約10點多，帶著2小罐玻璃瓶裝，2個小塑膠瓶裝及1個大玻璃罐裝汽油，前住東區大同路二家一家皮鞋店，卓取出2小罐玻璃瓶裝汽油砸在店內走道，沈姓店員也被砸中到醫院驗傷，卓潑灑汽油後，馬上店內其他人合力制止，報警法辦。

轄區派出所員警到場，卓坦承帶著汽油到皮鞋店潑灑，他告訴警方，大約20多年前他妻子因倒會，他家在鐵路旁房子賣給沈等數人抵債，現在進鐵路地下化工程後，房子變成店面，應該補價差給他。