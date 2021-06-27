快訊

7月12日有望解封？ 醫分析確診數下降但有「變數」：需要勇氣

10日才打嬌生疫苗 INFINITE隊長金聖圭確診中斷所有工作

假義大利工程師狂傳「親愛的」 桃園女險被騙走52萬

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

社交軟體好便利，卻頻遭有心人士利用，桃園市張姓女子前天落入網戀陷阱，對方不斷以「親愛的」相稱，讓她差點匯52萬給自稱是「義大利工程師」的詐騙集團；無巧不成書，同時同地也有阮姓女子差點上當，險匯30萬給詐團偽裝的香港戀人，經警方、行員勸說後才認清真相。

蘆竹警分局25日上午9時許接獲報案，2名神色慌張的女子不約而同至中國信託南崁分行，正要臨櫃匯出大筆款項，經行員通報後派員到場協助。

其中一名張姓女子（69歲）透過LINE認識一名自稱長期在義大利工作的男工程師，先被該男子「親愛的」、「我的愛」等甜言蜜語攻陷，之後輕信該男稱船隻汽缸故障、7天內需更換零件的說詞，要匯款15800歐元（約新台幣527453元）至海外，期盼他趕快回台相聚。

另一名阮姓女子（37歲）則是在臉書認識一名自稱是香港人的男子，同樣是招架不住甜言蜜語攻勢，輕信對方「母親生病」迫切用錢的騙術，馬上動身至銀行匯款30萬元。

警方到場了解情況後，跟行員一起點破騙局。該「義大利工程師」提供給張女的是印尼帳號，根本不在義大利；而「香港男」提供阮女的則是台灣帳號，阮女起初還幫詐團說話，稱「是他老闆的帳號」，但在行員與警方耐心解釋下才終於發現受騙，保住血汗錢。

詐團提供張姓女子的帳號根本不在義大利，而是在印尼。記者楊湛華／翻攝
詐團提供張姓女子的帳號根本不在義大利，而是在印尼。記者楊湛華／翻攝
阮女想「幫助」香港男子，匯款帳號卻是在台灣，以為是「老闆的帳號」。記者楊湛華／翻攝
阮女想「幫助」香港男子，匯款帳號卻是在台灣，以為是「老闆的帳號」。記者楊湛華／翻攝

義大利 香港 詐騙集團

延伸閱讀

桃園6人搓麻將還裝睡躲警 「座椅有餘溫」露餡

義大利Delta和Kappa病毒病例飆 占總數近17%

桃園接種率高 鄭文燦向中央喊話「疫苗配賦應多一點」

國軍桃園總醫院累計33例確診 軍醫局進駐成立指揮所

相關新聞

影／宜蘭首例！無視封閉禁令 男硬闖五峰旗景區挨罰

全國確診病例數減少，最近外出民眾漸增，宜蘭封閉中的五峰旗風景區竟有男子跨越管制線，擅闖閒逛，被礁溪員警巡邏時發現，現場錄...

桃園6人搓麻將還裝睡躲警 「座椅有餘溫」露餡

桃園市昨天晚上4男2女打麻將被檢舉引警上門，其中3人聞聲匆忙躲進房間裝睡，屋主辯稱是朋友聊天未打牌，但牌房忘記闔上門被員...

20多年前賣房今想要差價 台南八旬翁到皮鞋店潑汽油

84歲卓姓男子疑因20多年前買賣房屋紛爭，今天上午10點多攜帶大小5瓶罐汽油到台南市東區一家皮鞋店理論不成，涉嫌潑灑2小...

假義大利工程師狂傳「親愛的」 桃園女險被騙走52萬

社交軟體好便利，卻頻遭有心人士利用，桃園市張姓女子前天落入網戀陷阱，對方不斷以「親愛的」相稱，讓她差點匯52萬給自稱是「...

父親遺留腳踏車陪伴家人12年 遭竊一天被警尋回

台北市李姓女子的父親，12年前買下一輛普通的腳踏車代步，李父過世後，李女睹物思人，每天騎乘腳踏車到大安森林公園運動，感覺...

新冠疫情肆虐連犯罪都少了？ 台中市刑案呈穩定下降趨勢

今年台灣受到新冠肺炎疫情影響，全台迄今仍是三級警戒，民眾為了防疫都減少不必要外出，根據台中市警局統計，在疫情影響之下，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。