假義大利工程師狂傳「親愛的」 桃園女險被騙走52萬
社交軟體好便利，卻頻遭有心人士利用，桃園市張姓女子前天落入網戀陷阱，對方不斷以「親愛的」相稱，讓她差點匯52萬給自稱是「義大利工程師」的詐騙集團；無巧不成書，同時同地也有阮姓女子差點上當，險匯30萬給詐團偽裝的香港戀人，經警方、行員勸說後才認清真相。
蘆竹警分局25日上午9時許接獲報案，2名神色慌張的女子不約而同至中國信託南崁分行，正要臨櫃匯出大筆款項，經行員通報後派員到場協助。
其中一名張姓女子（69歲）透過LINE認識一名自稱長期在義大利工作的男工程師，先被該男子「親愛的」、「我的愛」等甜言蜜語攻陷，之後輕信該男稱船隻汽缸故障、7天內需更換零件的說詞，要匯款15800歐元（約新台幣527453元）至海外，期盼他趕快回台相聚。
另一名阮姓女子（37歲）則是在臉書認識一名自稱是香港人的男子，同樣是招架不住甜言蜜語攻勢，輕信對方「母親生病」迫切用錢的騙術，馬上動身至銀行匯款30萬元。
警方到場了解情況後，跟行員一起點破騙局。該「義大利工程師」提供給張女的是印尼帳號，根本不在義大利；而「香港男」提供阮女的則是台灣帳號，阮女起初還幫詐團說話，稱「是他老闆的帳號」，但在行員與警方耐心解釋下才終於發現受騙，保住血汗錢。
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