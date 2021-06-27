假義大利工程師狂傳「親愛的」 桃園女險被騙走52萬

社交軟體好便利，卻頻遭有心人士利用，桃園市張姓女子前天落入網戀陷阱，對方不斷以「親愛的」相稱，讓她差點匯52萬給自稱是「義大利工程師」的詐騙集團；無巧不成書，同時同地也有阮姓女子差點上當，險匯30萬給詐團偽裝的香港戀人，經警方、行員勸說後才認清真相。

蘆竹警分局25日上午9時許接獲報案，2名神色慌張的女子不約而同至中國信託南崁分行，正要臨櫃匯出大筆款項，經行員通報後派員到場協助。

其中一名張姓女子（69歲）透過LINE認識一名自稱長期在義大利工作的男工程師，先被該男子「親愛的」、「我的愛」等甜言蜜語攻陷，之後輕信該男稱船隻汽缸故障、7天內需更換零件的說詞，要匯款15800歐元（約新台幣527453元）至海外，期盼他趕快回台相聚。

另一名阮姓女子（37歲）則是在臉書認識一名自稱是香港人的男子，同樣是招架不住甜言蜜語攻勢，輕信對方「母親生病」迫切用錢的騙術，馬上動身至銀行匯款30萬元。