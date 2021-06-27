父親遺留腳踏車陪伴家人12年 遭竊一天被警尋回

台北市李姓女子的父親，12年前買下一輛普通的腳踏車代步，李父過世後，李女睹物思人，每天騎乘腳踏車到大安森林公園運動，感覺父親還在身邊，不料日前腳踏車遭竊，她原本不抱找回希望，但瑞安派出所警員卻在一天內找回腳踏車，讓她相當感動，寫下感謝卡片給警方。

李姓女子在卡片內表示，腳踏車雖然有些歷史，但對她和家人具有溫馨的意義，謝謝警方協助找回，讓這輛有美好回憶的腳踏車可以繼續陪伴她們。

警方說，李姓女子日前報案，停放建國南路與和平東路口的車架的腳踏車被人竊取，瑞安街派出所警員鄭立群受理報案後，立即調閱案發現場周邊上百支監視器畫面，逐一交叉比對過濾車輛，以車追人，一天內立即鎖定蔡姓犯嫌涉案，警方除通知蔡姓犯嫌到案說明，也順利找回遭竊的腳踏車。

李姓女子向警方表示，失竊時的情緒和找回被竊物品的激動，不一定每個人都可以體會，老實說她遭竊的物品是比較舊的腳踏車，應該也沒什麼價值，但警察還願意幫忙，服務很好，很專業，讓家人都非常感動。