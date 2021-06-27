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影／宜蘭首例！無視封閉禁令 男硬闖五峰旗景區挨罰

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

全國確診病例數減少，最近外出民眾漸增，宜蘭封閉中的五峰旗風景區竟有男子跨越管制線，擅闖閒逛，被礁溪員警巡邏時發現，現場錄影採證送辦。縣工旅處將依違反傳染病防治法開罰3千元，同時也是擅闖宜蘭縣轄風景區遭開罰的首例。

宜蘭警方礁溪派出所員警昨天傍晚5點多，依安排勤務前往五峰旗風景區巡邏時，發現一名中年男子無視於該風景區封閉的公告，擅自進入管制區遊玩。根據該名男子向警方表示，他沒有看清楚現場張貼的公告，只是想進去走一走，而且他有戴口罩。

礁溪警方表示，進入三級警戒之後，宜蘭縣轄各風景區為了避免遊客人潮群聚，形成防疫破口，宣布全面封閉禁止民眾進入，在五峰旗風景區入口處已經拉起柵欄並且張貼公告，部分區域也有警戒繩，足以明顯告知民眾不得進入。

警方依規定現場錄影、錄音蒐證，並依「傳染病防治法」函送縣政府工商旅遊處，可裁罰3千元到1萬5千元，這也是民眾擅闖宜蘭縣轄風景區的違罰首例。

礁溪派出所副所長呂適宇呼籲，熱門的抹茶山與五峰旗景點都禁止進入，近來印度Delta變種病毒入侵，疫情仍屬嚴峻，民眾必須少移動、不群聚，遵守防疫措施及管制區公告，以免觸犯防疫法規。

男子（右）無視禁止進入的公告並擅闖五峰旗風景區，違反傳染病防治法被警方取締，成為宜蘭擅闖縣轄風景區遭開罰的首例。圖／警方提供
男子（右）無視禁止進入的公告並擅闖五峰旗風景區，違反傳染病防治法被警方取締，成為宜蘭擅闖縣轄風景區遭開罰的首例。圖／警方提供
為防範疫情破口，宜蘭縣轄各風景區張貼公告及拉起警戒繩，禁止民眾進入。圖／警方提供
為防範疫情破口，宜蘭縣轄各風景區張貼公告及拉起警戒繩，禁止民眾進入。圖／警方提供
為防範疫情破口，宜蘭縣五峰旗風景區入口處已拉起柵欄及張貼禁止進入的公告，請民眾不要擅闖進入。圖／警方提供
為防範疫情破口，宜蘭縣五峰旗風景區入口處已拉起柵欄及張貼禁止進入的公告，請民眾不要擅闖進入。圖／警方提供
宜蘭縣五峰旗風景區張貼禁止進入公告，卻有民眾無視禁令擅闖進入閒逛，被依傳染病防治法開罰。圖／警方提供
宜蘭縣五峰旗風景區張貼禁止進入公告，卻有民眾無視禁令擅闖進入閒逛，被依傳染病防治法開罰。圖／警方提供

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