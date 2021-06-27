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台中阿嬤帶著湯鍋流浪6公里 原來是失智迷途幸好有手鍊

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區八旬王姓阿嬤在前天趁家人外出上班時出門，一路帶著自家的湯鍋步行到距離住處約6公里處的東區，幸好警方檢視王嬤手上戴有防走失手鍊，順利通知王嬤的家人帶回，王嬤兒子除感謝警員外，也佩服媽媽高齡卻能步行6公里的好體力。

台中市第三分局東區所巡佐林自然、警員溫睿瑜在前晚9時許獲報，東區建成路、南京路有王姓阿嬤（87歲）疑走失，兩警到場發現，王嬤獨自一人拿著一個不鏽鋼湯鍋。

面對警員詢問，王嬤無法回答姓名、住處、家中成員，警員原以為王嬤的湯鍋內裝有食物，以便途中補充體力之用，但沒想到打開之後，湯鍋十分乾淨，不像有使用過的痕跡，王嬤對於為何攜帶湯鍋，語焉不詳，幸好王嬤手上就配戴「防走失手鍊」，順利聯絡到王嬤兒子到派出所接回。

王嬤兒子透露，媽媽患有失智症，他當天上午出門上班後，媽媽不知為何帶著家中的湯鍋一起出門，一路從北屯區住家走到6公里外的東區，接到警方電話，才趕緊下班前往派出所接回媽媽，但佩服媽媽已高齡80多歲，雖有失智症，但體力仍然不錯，才沒有衍生其他狀況，也慶幸手鍊派上用場。

警方提醒，三級警戒期間再延長，民眾對於家中有失智症狀的長輩應多多關懷陪伴，避免長輩獨自外出，若長輩曾有走失紀錄，可為其申請防走失愛心手鍊，或讓其隨身攜帶便於協尋的資訊，以利走失被尋獲時，能迅速聯繫上家屬。

台中市王姓阿嬤前天從北屯區住處一路走到6公里外的東區，王嬤患有失智症，不知住家地址，幸好有防走失手鍊，順利聯絡到阿嬤兒子接回。圖／第三警分局提供
台中市王姓阿嬤前天從北屯區住處一路走到6公里外的東區，王嬤患有失智症，不知住家地址，幸好有防走失手鍊，順利聯絡到阿嬤兒子接回。圖／第三警分局提供

失智症

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