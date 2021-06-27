桃園6人搓麻將還裝睡躲警 「座椅有餘溫」露餡

桃園市昨天晚上4男2女打麻將被檢舉引警上門，其中3人聞聲匆忙躲進房間裝睡，屋主辯稱是朋友聊天未打牌，但牌房忘記闔上門被員警發現，只見桌上菸灰缸還冒著煙、座椅還有餘溫，事跡敗露，全依違法群聚函送市府衛生局裁罰。

桃園警分局昨晚8時40分許接獲民眾報案，指三元街某公寓6樓傳出打麻將的吵雜聲，嚴重打擾住戶安寧，於是派員上門關切。

員警在大樓1樓按了10分鐘門鈴，門才終於打開。開門的是張姓男屋主（58歲），他一開始聲稱並沒有打麻將，只約了2名朋友來聊天，順勢讓員警看到坐在客廳的1男1女共兩名友人。

警方並未輕信張男說詞，入內查看，突然看到張男匆忙闔上走廊左側木門，察覺有異，便問他「那間有人嗎」，張男回「是小孩房間」，結果員警定睛一看，裡面竟放著一張麻將桌，且桌上菸灰缸還冒著煙、一摸座椅還有餘溫。

打麻將最少要4人，警方研判至少還有1人未現身，隨後陸續在其他房間找到2男1女「裝睡」，張男見瞞不住，才承認是跟友人打麻將消遣時間。

據指出，張男過去從事八大相關行業，因近期疫情升級，在家無工作。

警方表示，現場含張男共有4男2女，其中2名女子陸籍、越籍，現場還找出第2張麻將桌，但未發現賭博情事，6人均依違反室內5人限聚令函送衛生局裁罰，每人可處6至30萬元罰鍰。

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