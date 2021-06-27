聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園6人搓麻將還裝睡躲警 「座椅有餘溫」露餡
桃園市昨天晚上4男2女打麻將被檢舉引警上門，其中3人聞聲匆忙躲進房間裝睡，屋主辯稱是朋友聊天未打牌，但牌房忘記闔上門被員警發現，只見桌上菸灰缸還冒著煙、座椅還有餘溫，事跡敗露，全依違法群聚函送市府衛生局裁罰。
桃園警分局昨晚8時40分許接獲民眾報案，指三元街某公寓6樓傳出打麻將的吵雜聲，嚴重打擾住戶安寧，於是派員上門關切。
員警在大樓1樓按了10分鐘門鈴，門才終於打開。開門的是張姓男屋主（58歲），他一開始聲稱並沒有打麻將，只約了2名朋友來聊天，順勢讓員警看到坐在客廳的1男1女共兩名友人。
警方並未輕信張男說詞，入內查看，突然看到張男匆忙闔上走廊左側木門，察覺有異，便問他「那間有人嗎」，張男回「是小孩房間」，結果員警定睛一看，裡面竟放著一張麻將桌，且桌上菸灰缸還冒著煙、一摸座椅還有餘溫。
打麻將最少要4人，警方研判至少還有1人未現身，隨後陸續在其他房間找到2男1女「裝睡」，張男見瞞不住，才承認是跟友人打麻將消遣時間。
據指出，張男過去從事八大相關行業，因近期疫情升級，在家無工作。
警方表示，現場含張男共有4男2女，其中2名女子陸籍、越籍，現場還找出第2張麻將桌，但未發現賭博情事，6人均依違反室內5人限聚令函送衛生局裁罰，每人可處6至30萬元罰鍰。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言