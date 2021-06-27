新冠疫情肆虐連犯罪都少了？台中市刑案呈穩定下降趨勢

今年台灣受到新冠肺炎疫情影響，全台迄今仍是三級警戒，民眾為了防疫都減少不必要外出，根據台中市警局統計，在疫情影響之下，今年上半年的全般刑案、竊案發生數，與去年、前年同期相比，已呈現減少趨勢，台中市警局表示，今年除了協助防疫外，緝毒、掃黑工作並未停歇，還規劃「失蹤人口」的策進作為，今年受理超過千件，只有百餘件未尋獲，未來也將持續精進。

台中市警局統計，今年1至5月，全般刑案發生9499件，較2020減少362件（-3.67%），較2019年減少171件（-1.77%），較2018年減少1189件（-11.12%）；全般竊盜發生1427件，較去年減少53件（-3.58%），比2019年減少146件（-9.28%），較2018年減少379件（-20.99%），兩者皆呈現穩定減少趨勢。

市警局指出，除了全般刑案、竊盜比去年、前年同期減少外，另外市警局執行精進緝毒成效工作，也名列六都第一、去年保護婦幼安全工作、去年下半年度辦理性侵害案件防治工作，皆獲警政署評定特優，顯見在全體警察同仁共同努力下，台中市治安狀況穩定良好。

市警局表示，今年另有「失蹤人口查尋工作」的策進作為，從今年1月至5月為止，市警局受理失蹤人口1286件，僅有105件未尋獲；此外，並全面清查去年以前失蹤人口，先前未尋獲案件計907件，至今年5月31日止，已成功尋回失蹤者並辦理撤尋共287件。

市警局表示，失蹤人口發生原因日趨多元，包含家庭、感情、經濟、課業等因素，以及失智症等各種身心障礙疾病。為發揮最大查尋力量，市府將結合民政局、社會局、衛生局、家防中心、失蹤兒童少年資料管理中心，及相關民間團體加強協調聯繫及配合，持續精進各項作為及提升執行成效。

市警局表示，為達全面掃蕩毒品犯罪，警察局結合市府各目的事業主管機關，共同編排聯合稽查或臨檢勤務；另肅槍、打詐、掃黑工作也都有亮眼成效。