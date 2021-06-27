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台南鷹眼警巡邏 查獲2年前涉案竊嫌

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市警一分局文化派出所警員莊憲忠前天巡邏途經大同路2段1家超商騎樓前，發現57歲陳姓男子形跡詭異，趨前欲了解時，見陳男突然神色慌張地衝入超商內躲藏，上前追查，忽然想起派出所近2年間曾受理機車置物箱1萬元財物遭竊案，竊嫌影像身形、動作等特徵與陳吻合，帶回派出所調查，陳坦承涉案，警詢後依竊盜罪嫌函送南檢法辦。

警員莊憲忠和吳宗銘盤查陳身分時，陳顯露出異於常人的惶恐不安，且眼神不斷向四周掃射，彷彿在搜尋可以逃離現場的路線，莊忽然想起派出所2019年8月24日晚上8點多，曾受理中華東路發生機車置物箱1萬元財物遭竊案，竊嫌影像身形、動作等特徵與眼前的陳相當吻合，即帶回派出所調查。

員警對陳男姓男子（57歲）提示當年警方受理竊案的資料，比對犯罪相關物證後，讓陳嫌百口莫辯，只好俯首坦認犯行。訊後被依竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警一分局說，「因為記憶猶如拼圖，要在短時間內完善全貌十分不易，尤其是已年逾2年的舊竊案」，文化所警員莊憲忠能協同當時竊案承辦警員，抽絲剝繭地還原犯罪事實，令人讚賞。警方也提醒民眾在外對於身上財物要謹慎保管；車子也要上鎖、做好防竊，才能減少自己受損失的機率。

57歲陳姓男子涉嫌近2年前機車置物箱竊案被法辦。圖／讀者提供
57歲陳姓男子涉嫌近2年前機車置物箱竊案被法辦。圖／讀者提供
台南市警一分局警員莊憲忠（左）和吳宗銘（右）巡邏時，逮捕竊嫌法辦。圖／讀者提供
台南市警一分局警員莊憲忠（左）和吳宗銘（右）巡邏時，逮捕竊嫌法辦。圖／讀者提供

超商 竊盜

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